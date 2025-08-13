Ba Lan trục xuất 63 công dân Ukraine và Belarus vì gây rối tại buổi hòa nhạc

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 12/8, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết chính phủ nước này sẽ trục xuất 63 công dân Ukraine và Belarus vì có hành vi gây rối tại buổi hòa nhạc của nghệ sỹ biểu diễn nhạc rap Max Korzh, người Belarus, hôm 9/8 ở sân vận động quốc gia tại thủ đô Vácsava.

Phát biểu trước báo giới, ông Tusk nêu rõ những người này đã có hành vi gây rối trật tự công cộng và mang tính khiêu khích. Trong số này có 57 công dân Ukraine và 6 công dân Belarus.

Những người này sẽ phải rời khỏi Ba Lan hoặc tự nguyện, hoặc bằng biện pháp cưỡng chế. Ông Tusk nhấn mạnh bất kể ai cũng phải tuân thủ pháp luật Ba Lan.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đám đông đã tràn vào sân khấu trong buổi biểu diễn của nghệ sĩ Korzh. Theo truyền thông địa phương, khoảng 70.000 người đã tham dự sự kiện này.

Cảnh sát Ba Lan thông báo đã bắt giữ 109 người vì nhiều tội danh, trong đó có việc tàng trữ ma túy, tấn công nhân viên an ninh, mang pháo hoa trái phép và xâm nhập bất hợp pháp vào khu vực tổ chức sự kiện trên.

Phát ngôn viên cảnh sát Robert Szumiata cho biết: “Chúng tôi ghi nhận sự xuất hiện của nhiều biểu tượng và lá cờ khác nhau tại sự kiện. Tất cả bằng chứng đã được thu thập và chuyển đến văn phòng công tố để xử lý theo pháp luật”./.

