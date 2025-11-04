Thế giới

Belarus cấm xe tải của Ba Lan và Litva lưu thông trên lãnh thổ

Belarus đã cấm xe tải và máy kéo của Ba Lan và Litva lưu thông trên lãnh thổ nước này kể từ ngày 3/11, được Tổng thống Belarus ký ban hành và dự kiến có hiệu lực đến cuối năm 2027.

Cửa khẩu biên giới Bobrowniki giữa Ba Lan và Belarus. (Nguồn: PAP/TTXVN)
Belarus đã cấm xe tải và máy kéo của Ba Lan và Litva lưu thông trên lãnh thổ nước này kể từ ngày 3/11. Quyết định này được đưa ra sau khi hai quốc gia trên đóng cửa các cửa khẩu biên giới với Belarus.

Lệnh hạn chế, đã được Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ký ban hành, dự kiến có hiệu lực đến cuối năm 2027.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, hãng thông tấn Ba Lan (PAP) đưa tin quy định này là một đòn giáng mạnh vào các công ty vận tải hàng hóa từ Trung Quốc sang EU, đi qua Nga và Belarus, trong đó nhiều công ty đăng ký tại Ba Lan và các nước vùng Baltic.

Trước đó, hôm 30/10, Ba Lan đã quyết định hoãn việc mở lại 2 cửa khẩu biên giới với Belarus tại Kuznica và Bobrovniki, vốn đã bị đóng từ năm 2021 và 2023.

Cùng thời gian đó, Chính phủ Litva đã đóng cửa biên giới với Belarus trong 1 tháng sau các sự cố liên quan đến việc khinh khí cầu của Belarus xâm nhập không phận nước này. Chính quyền Litva cho rằng các sự cố này do những kẻ buôn lậu thuốc lá thực hiện, trong khi Minsk không có hành động nào ngăn chặn.

Người phát ngôn của Chính phủ Ba Lan Adam Szlapka cho biết Thủ tướng nước này Donald Tusk và người đồng cấp Litva Inga Ruginienė đã nhất trí mở lại các cửa khẩu biên giới vào giữa tháng này, muộn hơn so với kế hoạch ban đầu dự kiến được thực hiện vào đầu tháng./.

