Lítva: Hàng nghìn xe tải mắc kẹt tại Belarus do căng thẳng biên giới leo thang

Mối quan hệ giữa Lítva và Belarus tiếp tục xấu đi sau khi Vilnius đóng cửa các cửa khẩu biên giới còn lại với Minsk, khiến khoảng 2.000 xe tải của Lítva bị mắc kẹt tại Belarus.

Căng thẳng nổ ra sau khi Lítva cáo buộc Belarus tiến hành “tấn công hỗn hợp” thông qua các sự cố không phận gần đây.

Lítva, thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh Châu Âu (EU), đã đóng cửa hai cửa khẩu biên giới cuối cùng với Belarus cho đến ngày 30/11.

Quyết định đóng cửa này được đưa ra sau khi hàng chục khinh khí cầu chở thuốc lá lậu đã xâm nhập không phận Lítva, buộc thủ đô Vilnius và thành phố Kaunas phải tạm thời đóng cửa các sân bay, ảnh hưởng đến hàng nghìn hành khách và nhiều chuyến bay.

Bốn cửa khẩu biên giới khác của Lítva với Belarus đã bị đóng cửa từ năm 2023 và 2024 vì lý do an ninh sau xung đột giữa Nga và Ukraine.

Việc đóng cửa biên giới ngay lập tức gây ra hậu quả nặng nề cho ngành vận tải Litva. Ông Oleg Tarasov, Phó Chủ tịch Linava (Hiệp hội Vận tải Đường bộ Lithuania), cho biết khoảng 2.000 xe tải đang mắc kẹt với thiệt hại ước tính lên tới 60 triệu euro (khoảng 69 triệu USD) tài sản hiện đang bị giữ ở Belarus.

Ông Tarasov cảnh báo sự chậm trễ này có thể gây ra thiệt hại khoảng 18 triệu euro/tháng.

Trong khi đó, Ba Lan cũng tạm thời đóng cửa biên giới với Belarus vào tháng 9 khi Minsk tổ chức cuộc tập trận quân sự do Nga dẫn đầu và kể từ đó chỉ mở lại một số cửa khẩu.

Về phía Belarus, Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố rằng việc mở lại các cửa khẩu biên giới không thể do Ba Lan hay Lítva đơn phương quyết định, mà cần phải có thỏa thuận song phương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Belarus, ông Ruslan Varankov cho biết Minsk sẽ chỉ đồng ý mở lại các cửa khẩu khi đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở hạ tầng, nhân sự và an ninh./.

Thái Lan: Nội các cam kết tập trung giải quyết căng thẳng biên giới Trung tâm đặc biệt về tình hình biên giới Thái Lan-Campuchia do chính phủ trước đó thành lập không còn cần thiết nữa, vì nội các mới với đầy đủ 36 thành viên đã được trang bị để xử lý vấn đề này.