Ba Lan điều chiến đấu cơ ứng phó căng thẳng gần biên giới Ukraine

Theo RIA Novosti và Reuter, Bộ Quốc phòng Ba Lan ngày 21/8 cho biết đã điều động các máy bay chiến đấu và lực lượng liên quan tiến hành tuần tra, giám sát trong bối cảnh nổi lên những cáo buộc Nga tấn công vào khu vực phía Tây Ukraine giáp biên giới của quốc gia này.

Thông báo trên mạng xã hội, Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết các máy bay chiến đấu, hệ thống phòng không và trinh sát nước này cùng đồng minh được đặt trong tình trạng báo động cao.

Các biện pháp này nhằm đảm bảo an ninh cho những vùng lãnh thổ giáp với "khu vực dễ bị tổn thương” gần biên giới Ukraine. Tuy nhiên, bộ này chưa phát hiện các hành vi xâm phạm không phận Ba Lan.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Ba Lan cũng xác định một hành vi khiêu khích đối với nước này khi một thiết bị bay không người lái (UAV) đã rơi xuống cánh đồng miền Đông Ba Lan hôm 19/8 và nhận định máy bay này rất có thể xuất phát từ hướng Belarus.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết các phát hiện ban đầu cho thấy máy bay là một phiên bản UAV Shahed của Nga do Iran phát triển./.

