Tổng thống Belarus hạ thấp khả năng Mỹ cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Theo RIA Novosti, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 12/10 cho rằng việc Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine "sẽ không diễn ra."

Trả lời phỏng vấn nhà báo Nga Pavel Zarubin, ông Lukashenko bày tỏ: “Theo tôi, chúng ta cần bình tĩnh về vấn đề này. Người bạn của chúng ta, Tổng thống Mỹ Donald Trump, có chiến thuật riêng trong việc xử lý các vấn đề cấp bách nhất.

Dường như ở một số điểm, ông ấy ‘ép’ các cơ quan và cá nhân liên quan theo cách này, ở một số điểm khác lại hành động cứng rắn hơn, rồi sau đó lại nới lỏng và lùi một bước. Do đó, không cần nghĩ rằng ngay ngày mai (tên lửa Tomahawk) sẽ được chuyển đi.”

Bình luận về khả năng Mỹ chuyển giao tên lửa Tomahawk, nhà lãnh đạo Belarus nhấn mạnh ông luôn có biện pháp đối phó với mọi hành động.

Ông nêu rõ: “Luôn có thuốc giải cho mọi loại độc dược. Và tôi cho rằng Tổng thống Mỹ hiểu điều này hơn ai hết.

Để không rơi vào tình thế khi thuốc giải được dùng cho thứ ‘độc dược nghiêm trọng’ ấy... ông ấy hiểu rằng hành động đó không nên xảy ra, và tôi tin tưởng mọi chuyện sẽ không đến mức đó... Vì vậy, mọi việc sẽ ổn thôi.”

Pháp cảnh báo Nga "trả giá đắt" nếu tiếp tục cuộc chiến Ukraine

Trong khi đó, theo Reuters, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên án những cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng Ukraine và đang phối hợp với các đối tác để khôi phục các dịch vụ thiết yếu.

Trên trang mạng X, Tổng thống Macron viết: “Khi thỏa thuận đạt được ở Gaza mang lại tia hy vọng cho hòa bình ở Trung Đông, cuộc chiến ở Ukraine cũng phải được chấm dứt. Nếu Nga tiếp tục ngoan cố gây chiến và từ chối ngồi vào bàn đàm phán, họ sẽ phải trả giá.”

Tổng thống Macron đưa ra lời cảnh báo đối với Nga sau khi điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky./.

Nga: Thỏa thuận tại Alaska là "kim chỉ nam" giải quyết xung đột với Ukraine Trợ lý Tổng thống Nga cho rằng các nội dung thỏa thuận đạt được tại Alaska hồi tháng Tám tạo cơ sở cho giải pháp hòa bình ở Ukraine, và Nga sẽ tiếp tục thúc đẩy thực hiện thỏa thuận này.