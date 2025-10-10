Tấn công UAV và tên lửa tại Ukraine, nhiều khu vực bị mất điện

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết người dân ở thủ đô Kiev và 9 khu vực khác đã bị mất điện trong ngày 10/10, sau khi các cơ sở hạ tầng năng lượng bị tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hơn 450 UAV và hơn 30 tên lửa đã nhắm vào các mục tiêu ở nước này.

Theo Bộ Năng lượng, các khu vực bị ảnh hưởng chủ yếu ở miền Trung và miền Đông Ukraine. Hiện, các nhân viên điện lực đang nỗ lực khôi phục nguồn cung cấp điện ổn định.

Thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko, thông báo các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng, khiến ít nhất 9 người bị thương và ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước.

Trong khi đó, theo hãng tin RIA Novosti, Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/10 cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn và phá hủy 23 UAV trong đêm qua.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ 7h-8h giờ Moskva ngày 10/10 (tức 11h-12h cùng ngày theo giờ Việt Nam), các hệ thống phòng không cũng đã phá hủy 9 UAV trên Biển Đen./.

Nga tấn công quy mô lớn vào hệ thống năng lượng của Ukraine Theo Bộ Năng lượng Ukraine, các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga khiến sản lượng khí đốt giảm mạnh, nhiều khu vực bị hư hại nghiêm trọng, buộc Kiev có thể phải chi hàng tỷ euro nhập khẩu nhiên liệu.