Nga tố Ukraine cố ý phá hủy đường ống vận chuyển hóa chất

Theo AFP, Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/10 ra tuyên bố cáo buộc Ukraine phá hủy đường ống (hiện không còn hoạt động) được sử dụng để vận chuyển amoniac từ Nga vào Ukraine cho mục đích xuất khẩu, qua đó làm phát tán khí độc ra môi trường xung quanh.

Theo phía Nga, vụ việc xảy ra gần làng tiền tuyến Rusin Yar ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine, Nga cho biết.

Tuyên bố đoạn: “Trong quá trình Ukraine rút lui khỏi khu vực vào khoảng 13h05 (17h05 theo giờ Hà Nội) ngày 9/10/2025, đường ống đã bị nổ tung, dẫn đến việc thải amoniac dư thừa qua đoạn bị hư hại," đồng thời cáo buộc Kiev cố gắng làm chậm bước tiến của các lực lượng Nga.

Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải đoạn video ghi lại những những hình ảnh dường như là đám mây hợp chất hóa học phun ra từ dưới lòng đất.

Trong khi đó, chính quyền quân sự tại Donetsk cũng xác nhận trên kênh Telegram rằng đường ống đã bị “hư hại," nhưng không nêu rõ nguyên nhân gây ra sự cố.

Nhà chức trách Ukraine khẳng định vụ việc không gây ra “mối đe dọa đến tính mạng của người dân” sống gần hiện trường.

Trước chiến tranh, đường ống Tolyatti-Odesa đã vận chuyển hàng triệu tấn hợp chất hóa học từ thành phố Tolyatti của Nga đến các cảng của Ukraine nằm bên bờ Biển Đen. Đường ống này đã ngừng hoạt động ngay sau khi Moskva phát động chiến dịch hồi tháng 2/2022.

Năm 2023, cả Nga và Ukraine đều cáo buộc lẫn nhau phá hoại đường ống Tolyatti-Odesa./.

