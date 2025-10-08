Thế giới

Châu Âu

Nga bi quan về động lực thúc đẩy hòa bình ở Ukraine

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, người phụ trách quan hệ với Mỹ và kiểm soát vũ khí, cáo buộc các nước châu Âu ủng hộ Ukraine đã làm chệch hướng các nỗ lực hòa bình.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 8/10 cho rằng động lực tìm kiếm thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine, hình thành sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump hồi tháng Tám, đã gần như cạn kiệt.

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đã gặp nhau tại một căn cứ không quân thời Chiến tranh Lạnh ở Anchorage, bang Alaska, ngày 15/8, trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến trên bộ đẫm máu nhất châu Âu kể từ Thế chiến thứ Hai.

Ông Trump, người trước đó cho rằng Kiev nên nhượng bộ lãnh thổ để đạt hòa bình với Moskva, nhiều lần bày tỏ thất vọng khi ông Putin chưa kết thúc chiến tranh, và gọi Nga là “con hổ giấy.”

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, người phụ trách quan hệ với Mỹ và kiểm soát vũ khí, cáo buộc các nước châu Âu ủng hộ Ukraine đã làm chệch hướng các nỗ lực hòa bình.

Ông cho hay: “Đáng tiếc là chúng ta phải thừa nhận động lực mạnh mẽ hướng tới các thỏa thuận ở Anchorage đã gần như cạn kiệt do nỗ lực của những người phản đối và ủng hộ chiến tranh. Đây là kết quả của các hành động mang tính phá hoại, chủ yếu từ phía châu Âu."

Ông Ryabkov cũng cảnh báo khả năng Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ đồng nghĩa với “sự thay đổi về chất” trong tình hình hiện nay./.

(Vietnam+)
#xung đột Nga-Ukraine #Tổng thống Vladimir Putin #Tổng thống Donald Trump Nga Ukraine
Theo dõi VietnamPlus

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ông Sebastien Lecornu tại thủ đô Paris. (Nguồn: THX/TTXVN)

Pháp: "Cơn địa chấn" rúng động Điện Matignon

Chỉ hơn 3 tuần sau khi được bổ nhiệm, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu ngày 6/10 bất ngờ tuyên bố từ chức, khép lại một nhiệm kỳ ngắn ngủi chưa từng có trong lịch sử nền Cộng hòa thứ Năm.

Trẻ em tìm hiểu các vật dụng trang trí truyền thống của Việt Nam. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Rộn rã Tết Trung thu của người Việt tại Bỉ

Ngày 5/10, Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ phối hợp với Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Bỉ tổ chức Tết Trung thu - Ngày hội gia đình với sự tham gia của đông đảo các gia đình Việt, Bỉ-Việt.

Binh sỹ Ukraine bắn lựu pháo bọc thép 2000 trong cuộc xung đột với Nga. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Nga đánh mạnh vào hạ tầng năng lượng Ukraine

Ngày 5/10, bộ Năng lượng Ukraine cho biết cuộc tấn công đường không của Nga trong đêm qua đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu vực Zaporizhzhia ở Đông Nam và Chernihiv ở miền Bắc.

Vịnh Thủy Tinh - Kỳ quan tại Vladivostok ở Nga

Vịnh Thủy Tinh - Kỳ quan tại Vladivostok ở Nga

Giữa những vách đá nham thạch núi lửa đông đặc và cát đen, biển cả mài giũa hàng ngàn vạn mảnh thủy tinh đủ màu sắc trong nhiều thế kỷ, biến thành những viên ngọc lấp lánh trên bãi biển.