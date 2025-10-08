Chào mừng quý độc giả đến với Bản tin thế giới trên Báo Điện tử VietnamPlus – nơi cập nhật nhanh nhất những diễn biến quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.
Trong bản tin hôm nay có những nội dung thông tin đáng chú ý sau: Điện Kremlin lên tiếng trước khả năng Mỹ chuyển tên lửa Tomahawk tới Ukraine; Tổng thống Pháp chịu sức ép lớn giữa khủng hoảng chính trị sâu sắc; Sập một phần tòa nhà ở trung tâm Madrid, ít nhất 10 người bị thương.
