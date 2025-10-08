Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Điện Kremlin lên tiếng trước khả năng Mỹ chuyển tên lửa Tomahawk tới Ukraine

Điện Kremlin cảnh báo nguy cơ leo thang nghiêm trọng nếu Mỹ thực sự chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, cho rằng đây là “vấn đề cực kỳ nghiêm trọng” có thể làm thay đổi quan hệ Nga - Mỹ.

Dương Linh
Theo dõi VietnamPlus

Chào mừng quý độc giả đến với Bản tin thế giới trên Báo Điện tử VietnamPlus – nơi cập nhật nhanh nhất những diễn biến quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.

Trong bản tin hôm nay có những nội dung thông tin đáng chú ý sau: Điện Kremlin lên tiếng trước khả năng Mỹ chuyển tên lửa Tomahawk tới Ukraine; Tổng thống Pháp chịu sức ép lớn giữa khủng hoảng chính trị sâu sắc; Sập một phần tòa nhà ở trung tâm Madrid, ít nhất 10 người bị thương.

Đừng quên theo dõi VietnamPlus để không bỏ lỡ các bản tin thời sự quốc tế mới nhất!

#Phản ứng của Điện Kremlin về tên lửa Tomahawk #Nguy cơ leo thang xung đột Nga-Mỹ #Chuyển giao vũ khí cho Ukraine