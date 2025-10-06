Tổng thống Trump phản ứng về đề xuất gia hạn hiệp ước New START của Nga

Theo AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/10 cho biết ông sẵn sàng duy trì hiệp ước vũ khí hạt nhân giữa Washington và Moskva, sau khi người đồng cấp Nga Vladimir Putin đề xuất gia hạn thêm 1 năm.

Khi được phóng viên hỏi về về phản ứng của mình về đề nghị của Tổng thống Putin nhằm gia hạn Hiệp ước New START, bốn tháng trước khi hết hạn vào ngày 5/2/2026. Tổng thống Trump nói: "Nghe có vẻ là một ý tưởng hay với tôi."

Hiệp ước New START hạn chế vũ khí hạt nhân tấn công được triển khai của cả Mỹ và Nga, yêu cầu số lượng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và đầu đạn hạt nhân phải ở dưới mức giới hạn đã thỏa thuận.

Theo hiệp ước này, được ký kết năm 2010, mỗi bên sẽ giới hạn ở mức 1.550 đầu đạn hạt nhân được triển khai, và 800 bệ phóng tên lửa đạn đạo đã triển khai và chưa triển khai cùng máy bay ném bom hạng nặng. Hiệp ước cũng quy định một hệ thống xác minh lẫn nhau.

Tuy nhiên, các cuộc thanh sát như vậy đã bị đình chỉ sau khi Moskva ngừng tham gia hiệp ước cách đây 2 năm, trong bối cảnh xung đột ở Ukraine và căng thẳng gia tăng với phương Tây.

Hồi tháng 1, Tổng thống Trump đã bày tỏ mong muốn phi hạt nhân hóa thông qua đàm phán với Moskva và Bắc Kinh.

Tuy nhiên, ông cũng yêu cầu Lầu Năm Góc phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa lớn và đầy tham vọng của Mỹ, được gọi là Vòm Vàng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng duy trì các hạn chế theo Hiệp ước Vũ khí Tấn công Chiến lược Mới (START) sau năm 2026. Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng ông Putin đang "chìa tay ra" với Mỹ./.

