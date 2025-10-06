Thế giới

Tổng thống Trump phản ứng về đề xuất gia hạn hiệp ước New START của Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/10 cho biết ông sẵn sàng duy trì hiệp ước vũ khí hạt nhân giữa Washington và Moskva, sau khi người đồng cấp Nga Vladimir Putin đề xuất gia hạn thêm 1 năm.

Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III tại Căn cứ không quân Vandenberg, California, Mỹ ngày 5/2/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III tại Căn cứ không quân Vandenberg, California, Mỹ ngày 5/2/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/10 cho biết ông sẵn sàng duy trì hiệp ước vũ khí hạt nhân giữa Washington và Moskva, sau khi người đồng cấp Nga Vladimir Putin đề xuất gia hạn thêm 1 năm.

Khi được phóng viên hỏi về về phản ứng của mình về đề nghị của Tổng thống Putin nhằm gia hạn Hiệp ước New START, bốn tháng trước khi hết hạn vào ngày 5/2/2026. Tổng thống Trump nói: "Nghe có vẻ là một ý tưởng hay với tôi."

Hiệp ước New START hạn chế vũ khí hạt nhân tấn công được triển khai của cả Mỹ và Nga, yêu cầu số lượng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và đầu đạn hạt nhân phải ở dưới mức giới hạn đã thỏa thuận.

Theo hiệp ước này, được ký kết năm 2010, mỗi bên sẽ giới hạn ở mức 1.550 đầu đạn hạt nhân được triển khai, và 800 bệ phóng tên lửa đạn đạo đã triển khai và chưa triển khai cùng máy bay ném bom hạng nặng. Hiệp ước cũng quy định một hệ thống xác minh lẫn nhau.

Tuy nhiên, các cuộc thanh sát như vậy đã bị đình chỉ sau khi Moskva ngừng tham gia hiệp ước cách đây 2 năm, trong bối cảnh xung đột ở Ukraine và căng thẳng gia tăng với phương Tây.

Hồi tháng 1, Tổng thống Trump đã bày tỏ mong muốn phi hạt nhân hóa thông qua đàm phán với Moskva và Bắc Kinh.

Tuy nhiên, ông cũng yêu cầu Lầu Năm Góc phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa lớn và đầy tham vọng của Mỹ, được gọi là Vòm Vàng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng duy trì các hạn chế theo Hiệp ước Vũ khí Tấn công Chiến lược Mới (START) sau năm 2026. Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng ông Putin đang "chìa tay ra" với Mỹ./.

(Vietnam+)
#New START Mỹ Nga
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Trẻ em tìm hiểu các vật dụng trang trí truyền thống của Việt Nam. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Rộn rã Tết Trung thu của người Việt tại Bỉ

Ngày 5/10, Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ phối hợp với Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Bỉ tổ chức Tết Trung thu - Ngày hội gia đình với sự tham gia của đông đảo các gia đình Việt, Bỉ-Việt.

Người dân đón các tù nhân Palestine được Israel trả tự do tại thành phố Ramallah, Bờ Tây ngày 15/2/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hamas mong sớm bắt đầu trao trả con tin, tù nhân

Hamas cho biết phong trào này “rất mong muốn đạt thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột và ngay lập tức bắt đầu tiến trình trao đổi tù nhân phù hợp với tình hình thực tế trên thực địa."

Binh sỹ Ukraine bắn lựu pháo bọc thép 2000 trong cuộc xung đột với Nga. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Nga đánh mạnh vào hạ tầng năng lượng Ukraine

Ngày 5/10, bộ Năng lượng Ukraine cho biết cuộc tấn công đường không của Nga trong đêm qua đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu vực Zaporizhzhia ở Đông Nam và Chernihiv ở miền Bắc.