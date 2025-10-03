Mỹ muốn tiếp tục chia sẻ tình báo cho Ukraine tấn công Nga

RIA Novosti đưa tin kênh NBC ngày 3/10 dẫn nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump lên kế hoạch phê duyệt việc mở rộng chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine nhằm hỗ trợ Kiev tấn công các cơ sở dầu khí ở Nga.

Theo tin trên, đây là lần đầu tiên Washington mở rộng hỗ trợ thông tin tình báo cho Kiev kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng Một.

Hồi cuối tuần qua, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về vấn đề Ukraine Keith Kellogg cho biết ông Trump vẫn đang cân nhắc liệu có cho phép Ukraine sở hữu tên lửa tầm xa Tomahawk hay không.

Phó Tổng thống JD Vance cũng lưu ý Washington đang xem xét đề nghị của Kiev về loại tên lửa này.

Ngay sau đó, hôm 2/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo động thái này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng tới quan hệ Nga-Mỹ, bởi việc sử dụng tên lửa Tomahawk là điều bất khả thi nếu thiếu sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ.

Mỹ cân nhắc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine Theo đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, Mỹ có thể sẽ bán tên lửa Tomahawk cho các nước châu Âu, sau đó các nước này sẽ chuyển giao vũ khí cho Kiev.