Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk

Theo Reuters, trang Axios ngày 26/9 đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị người đồng cấp Mỹ Donald Trump cung cấp tên lửa Tomahawk.

Axios dẫn lời một quan chức Ukraine và một nguồn tin khác cho hay đề nghị được ông Zelensky đưa ra tại cuộc gặp ông Trump bên lề Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 trong tuần qua.

Trong cuộc phỏng vấn riêng với Axios được ghi lại ngày 24/9, ông Zelensky cũng xác nhận đã yêu cầu Mỹ cung cấp vũ khí tầm xa.

Trước đó, cũng theo Reuters, hai nguồn thạo tin ngày 16/9 cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt gói viện trợ vũ khí đầu tiên cho Ukraine và có thể sớm chuyển giao trong bối cảnh Washington đang nối lại việc cung cấp vũ khí cho Kiev, lần này theo một thỏa thuận tài chính mới với các đồng minh.

Đây là lần đầu tiên cơ chế mới do Mỹ và các đồng minh xây dựng được sử dụng để cung cấp vũ khí từ kho của Mỹ cho Ukraine bằng nguồn kinh phí từ các nước NATO.

Các nguồn tin cho hay Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách Elbridge Colby đã phê duyệt tối đa hai lô hàng, mỗi lô trị giá 500 triệu USD, theo cơ chế mới có tên “Danh mục yêu cầu ưu tiên của Ukraine” (PURL).

Trước đó, Viện Kinh tế thế giới Kiel của Đức cho biết châu Âu tiếp tục tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine trong tháng 5 và 6, trái ngược với Mỹ. Đáng chú ý, viện trợ quân sự của châu Âu đang ngày càng phụ thuộc vào ngành công nghiệp quốc phòng thay vì kho vũ khí dự trữ có sẵn.

Theo dữ liệu của Viện Kiel, tổng viện trợ quân sự mà châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh, đã gửi hoặc cam kết gửi cho Ukraine từ tháng 2/2022 đến cuối tháng 6/2025 là 80,5 tỷ euro (93,7 tỷ USD), vượt con số 64,6 tỷ euro của Mỹ.

Dữ liệu từ Viện Kiel cho thấy tổng viện trợ quân sự của châu Âu đã vượt Mỹ, lần đầu tiên kể từ tháng 6/2022.

Trong tháng 5 và 6, châu Âu đã cam kết gói viện trợ quân sự 10,5 tỷ euro cho Ukraine, trong đó Đức đóng góp 5 tỷ euro, Na Uy 1,5 tỷ euro và Bỉ 1,2 tỷ euro. Hà Lan, Vương quốc Anh và Đan Mạch mỗi nước cam kết từ 500 đến 600 triệu euro. Ít nhất 4,6 tỷ euro (tương đương 44%) trong tổng số viện trợ này dự kiến sẽ được chuyển qua các hợp đồng mua sắm, chủ yếu với các công ty quốc phòng tại châu Âu.

Cũng trong khoảng thời gian này, Washington đã phê duyệt các hợp đồng xuất khẩu vũ khí lớn sang Ukraine vào tháng 5, nhưng không được tính là viện trợ quân sự theo định nghĩa của Viện Kiel vì Ukraine phải tự thanh toán.

Mỹ từng là nhà cung cấp viện trợ chính cho Ukraine trước khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào ngày 20/1/2025.

Ông Trump đã thay đổi chiến lược ủng hộ Ukraine của người tiền nhiệm Joe Biden. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, trong một cuộc phỏng vấn cho biết Washington đã chấm dứt hỗ trợ tài chính cho Ukraine./.

Chính quyền Trump phê chuẩn gói viện trợ vũ khí đầu tiên cho Ukraine Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt gói viện trợ vũ khí đầu tiên cho Ukraine và có thể sớm chuyển giao trong bối cảnh Washington đang nối lại việc cung cấp vũ khí cho Kiev.