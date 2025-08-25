Canada phân bổ khoản viện trợ quân sự trị giá 1,45 tỷ USD cho Ukraine

RIA Novosti đưa tin Văn phòng Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 24/8 cho biết Canada đã phân bổ khoản viện trợ quân sự trị giá 2 tỷ CAD (1,45 tỷ USD) mà nước này đã cam kết dành cho Ukraine hồi tháng Sáu vừa qua.

Tuyên bố trên, được đưa ra trong chuyến thăm bất ngờ của ông Carney tới Kiev, nêu rõ: “Thủ tướng Carney tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc của Canada đối với Ukraine, dựa trên gói viện trợ quân sự 2 tỷ CAD được công bố tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ở Kananaskis, Alberta hồi tháng Sáu.”

Trong đó, 835 triệu CAD được dành để mua sắm trang thiết bị quân sự như xe bọc thép, đạn dược, thuốc nổ, nâng cao năng lực của thiết bị bay không người lái (UAV) và thiết bị y tế; 220 triệu CAD dành cho mua sắm UAV, công nghệ chống UAV và tác chiến điện tử cũng như đầu tư vào các liên doanh quân sự Canada-Ukraine; 680 triệu CAD (500 triệu USD) được phân bổ cho gói “Danh mục ưu tiên nhu cầu Ukraine” (PURL) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), phần lớn được dùng để mua vũ khí Mỹ và nâng cao năng lực sản xuất UAV.

Ngoài ra, 165 triệu CAD sẽ được chi để hỗ trợ công tác của Canada trong các nhóm liên minh năng lực thuộc Nhóm Liên hệ quốc phòng Ukraine, còn 100 triệu CAD còn lại được dành cho đạn dược và thuốc nổ thông qua Sáng kiến Đạn dược Cộng hòa Séc.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội X: “Tôi biết ơn sự sẵn sàng của Canada tham gia chương trình PURL, qua đó cho phép tăng cường hỗ trợ Ukraine thông qua việc mua vũ khí từ Mỹ. Điều này có nghĩa là thêm 500 triệu USD - một đóng góp rất quan trọng."

Theo Văn phòng Thủ tướng Carney, Canada đã cung cấp gần 16 tỷ USD viện trợ “đa lĩnh vực” cho Kiev kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Nga cho rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine đang cản trở tiến trình hòa bình và kéo các đồng minh NATO trực tiếp tham gia xung đột.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh bất kỳ hàng hóa nào chứa vũ khí cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga./.

Thủ tướng Canada khẳng định tăng cường sự hỗ trợ đối với Ukraine Trên mạng xã hội X, ông Carney viết: “Vào thời khắc quan trọng trong lịch sử đất nước này, Canada đang tăng cường hỗ trợ và nỗ lực hướng tới một nền hòa bình công bằng, lâu dài cho Ukraine.”