Thế giới

Châu Âu

Thủ tướng Canada khẳng định tăng cường sự hỗ trợ đối với Ukraine

Trên mạng xã hội X, ông Carney viết: “Vào thời khắc quan trọng trong lịch sử đất nước này, Canada đang tăng cường hỗ trợ và nỗ lực hướng tới một nền hòa bình công bằng, lâu dài cho Ukraine.”

Ông Mark Carney phát biểu sau khi được bầu làm lãnh đạo đảng Tự do cầm quyền Canada tại thủ đô Ottawa, ngày 9/3/2025. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Ông Mark Carney phát biểu sau khi được bầu làm lãnh đạo đảng Tự do cầm quyền Canada tại thủ đô Ottawa, ngày 9/3/2025. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Theo Reuters, Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 24/8 thông báo ông đã tới Kiev, bắt đầu chuyến thăm Ukraine.

Trên mạng xã hội X, ông Carney viết: “Trong ngày Quốc khánh Ukraine và vào thời khắc quan trọng trong lịch sử đất nước này, Canada đang tăng cường hỗ trợ và nỗ lực hướng tới một nền hòa bình công bằng, lâu dài cho Ukraine.”

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Canada.

Trên ứng dụng nhắn tin Telegram, ông chia sẻ: “Trong ngày đặc biệt này - Quốc khánh Ukraine - việc có được sự ủng hộ từ bạn bè là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Và Canada luôn đồng hành cùng chúng tôi”./.

(Vietnam+)
#Mark Carney #Telegram Canada Ukraine
Theo dõi VietnamPlus

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Hải quân Nga tiến hành tập trận ở biển Baltic

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận nhằm đánh giá hoạt động của các đơn vị phòng thủ chống phá hoại tàu ngầm. Tư lệnh Hải quân, Đô đốc Alexander Moiseyev, thị sát cuộc trập trận này.