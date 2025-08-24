Thủ tướng Canada khẳng định tăng cường sự hỗ trợ đối với Ukraine

Theo Reuters, Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 24/8 thông báo ông đã tới Kiev, bắt đầu chuyến thăm Ukraine.

Trên mạng xã hội X, ông Carney viết: “Trong ngày Quốc khánh Ukraine và vào thời khắc quan trọng trong lịch sử đất nước này, Canada đang tăng cường hỗ trợ và nỗ lực hướng tới một nền hòa bình công bằng, lâu dài cho Ukraine.”

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Canada.

Trên ứng dụng nhắn tin Telegram, ông chia sẻ: “Trong ngày đặc biệt này - Quốc khánh Ukraine - việc có được sự ủng hộ từ bạn bè là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Và Canada luôn đồng hành cùng chúng tôi”./.

Canada mời Tổng thống Ukraine dự Hội nghị thượng đỉnh G7 Thủ tướng Canada Carney đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Zelensky vào cuối tuần, mời nhà lãnh đạo Ukraine tham dự hội nghị thượng đỉnh G7, dự kiến diễn ra tại Alberta vào tháng 6 tới.