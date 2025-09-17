Thế giới

Chính quyền Trump phê chuẩn gói viện trợ vũ khí đầu tiên cho Ukraine

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt gói viện trợ vũ khí đầu tiên cho Ukraine và có thể sớm chuyển giao trong bối cảnh Washington đang nối lại việc cung cấp vũ khí cho Kiev.

Binh sỹ Ukraine bắn lựu pháo bọc thép 2000 trong cuộc xung đột với Nga. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Binh sỹ Ukraine bắn lựu pháo bọc thép 2000 trong cuộc xung đột với Nga. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Theo Reuters, hai nguồn thạo tin ngày 16/9 cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt gói viện trợ vũ khí đầu tiên cho Ukraine và có thể sớm chuyển giao trong bối cảnh Washington đang nối lại việc cung cấp vũ khí cho Kiev, lần này theo một thỏa thuận tài chính mới với các đồng minh.

Đây là lần đầu tiên cơ chế mới do Mỹ và các đồng minh xây dựng được sử dụng để cung cấp vũ khí từ kho của Mỹ cho Ukraine bằng nguồn kinh phí từ các nước NATO.

Các nguồn tin cho hay Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách Elbridge Colby đã phê duyệt tối đa hai lô hàng, mỗi lô trị giá 500 triệu USD, theo cơ chế mới có tên “Danh mục yêu cầu ưu tiên của Ukraine” (PURL)./.

