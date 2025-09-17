Chính quyền Trump phê chuẩn gói viện trợ vũ khí đầu tiên cho Ukraine

Theo Reuters, hai nguồn thạo tin ngày 16/9 cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt gói viện trợ vũ khí đầu tiên cho Ukraine và có thể sớm chuyển giao trong bối cảnh Washington đang nối lại việc cung cấp vũ khí cho Kiev, lần này theo một thỏa thuận tài chính mới với các đồng minh.

Đây là lần đầu tiên cơ chế mới do Mỹ và các đồng minh xây dựng được sử dụng để cung cấp vũ khí từ kho của Mỹ cho Ukraine bằng nguồn kinh phí từ các nước NATO.

Các nguồn tin cho hay Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách Elbridge Colby đã phê duyệt tối đa hai lô hàng, mỗi lô trị giá 500 triệu USD, theo cơ chế mới có tên “Danh mục yêu cầu ưu tiên của Ukraine” (PURL)./.

Châu Âu vượt xa Mỹ về viện trợ quân sự cho Ukraine Tổng viện trợ quân sự mà châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh, đã gửi hoặc cam kết gửi cho Ukraine từ tháng 2/2022 đến cuối tháng 6/2025 là 80,5 tỷ euro (93,7 tỷ USD), vượt con số 64,6 tỷ euro của Mỹ.