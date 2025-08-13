Châu Âu vượt xa Mỹ về viện trợ quân sự cho Ukraine

Viện Kinh tế thế giới Kiel của Đức ngày 12/8 cho biết châu Âu tiếp tục tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine trong tháng 5 và 6, trái ngược với Mỹ.

Đáng chú ý, viện trợ quân sự của châu Âu đang ngày càng phụ thuộc vào ngành công nghiệp quốc phòng thay vì kho vũ khí dự trữ có sẵn.

Theo dữ liệu của Viện Kiel, tổng viện trợ quân sự mà châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh, đã gửi hoặc cam kết gửi cho Ukraine từ tháng 2/2022 đến cuối tháng 6/2025 là 80,5 tỷ euro (93,7 tỷ USD), vượt con số 64,6 tỷ euro của Mỹ.

Dữ liệu từ Viện Kiel cho thấy tổng viện trợ quân sự của châu Âu đã vượt Mỹ, lần đầu tiên kể từ tháng 6/2022. Ông Taro Nishikawa, người phụ trách dự án theo dõi hỗ trợ Ukraine của viện, nhận định đây là dấu hiệu rõ ràng về vai trò ngày càng mở rộng của ngành sản xuất quốc phòng đối với các hoạt động hỗ trợ quân sự.

Trong tháng 5 và 6, châu Âu đã cam kết gói viện trợ quân sự 10,5 tỷ euro cho Ukraine, trong đó Đức đóng góp 5 tỷ euro, Na Uy 1,5 tỷ euro và Bỉ 1,2 tỷ euro. Hà Lan, Vương quốc Anh và Đan Mạch mỗi nước cam kết từ 500 đến 600 triệu euro.

Ít nhất 4,6 tỷ euro (tương đương 44%) trong tổng số viện trợ này dự kiến sẽ được chuyển qua các hợp đồng mua sắm, chủ yếu với các công ty quốc phòng tại châu Âu.

Cũng trong khoảng thời gian này, Washington đã phê duyệt các hợp đồng xuất khẩu vũ khí lớn sang Ukraine vào tháng 5, nhưng không được tính là viện trợ quân sự theo định nghĩa của Viện Kiel vì Ukraine phải tự thanh toán.

Mỹ từng là nhà cung cấp viện trợ chính cho Ukraine trước khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào ngày 20/1/2025.

Ông Trump đã thay đổi chiến lược ủng hộ Ukraine của người tiền nhiệm Joe Biden. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, trong một cuộc phỏng vấn cho biết Washington đã chấm dứt hỗ trợ tài chính cho Ukraine./.

Ba nước Bắc Âu viện trợ 500 triệu USD vũ khí Mỹ cho Ukraine Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch cam kết viện trợ 500 triệu USD vũ khí và đạn dược Mỹ cho Ukraine, nhằm đẩy nhanh tiếp tế vũ khí qua cơ chế do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Thư ký NATO khởi xướng.