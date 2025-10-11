Tổng thống Ukraine kêu gọi Tổng thống Mỹ làm trung gian hòa bình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump đóng vai trò trung gian hòa bình cho Ukraine, tương tự như cách ông đã làm ở Trung Đông. Lời kêu gọi được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo vào ngày 11/10.



Thông tin này được chính Tổng thống Zelensky xác nhận qua một bài đăng trên mạng xã hội. Ông chia sẻ nếu một cuộc xung đột khu vực có thể kết thúc, chắc chắn có thể kết thúc các cuộc xung đột đó, trong đó có cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.



Trước đó, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, Andriy Yermak, cũng đã thông báo ngắn gọn về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Zelensky với người đồng cấp Mỹ. Quan hệ giữa ông Zelensky và ông Trump đã nồng ấm đáng kể so với cuộc gặp căng thẳng tại Nhà Trắng hồi tháng 2.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định sẽ duy trì sự ủng hộ đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Hồi tháng 9 vừa qua, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine cũng đã có cuộc gặp bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York./.

