“Photo tour” - Hành trình vun đắp hợp tác văn hóa Việt Nam-Lào

Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chính quyền tỉnh Champasak và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse (Lào) phối hợp với tạp chí Heritage (của Hãng hàng không Vietnam Airlines) tổ chức chương trình "photo tour" tại Lào từ ngày 21-27/11.

Chương trình nhằm góp phần quảng bá các điểm du lịch nổi tiếng của nước Lào anh em và tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và các tỉnh Nam Lào, qua đó góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt giữa hai nước

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, đây là lần đầu tiên tạp chí Heritage tổ chức chương trình "photo tour," một loại hình du lịch kết hợp giữa "photo" (chụp ảnh) và "tour" (du lịch), tại khu vực Nam Lào với sự tham gia của nhiều nhiếp ảnh gia và travel blogger nổi tiếng từ ba miền đất nước.

Các danh lam thắng cảnh đặc sắc của tỉnh Champasak như Di sản thế giới Wat Phou, thác Fane, thác Nheuang, thác Somphamit (Liphi) và khu 4.000 đảo, vườn cà phê trên cao nguyên Bolaven, làng thủ công Ban Saphai, văn hoá, ẩm thực và cuộc sống thường nhật của người dân là nguồn cảm hứng vô tận để các nhiếp ảnh gia sáng tác.

Trên hành trình, đoàn sẽ thăm Vườn Quốc gia Hin Nam No của Lào đã được công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới liên biên giới với Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng của Việt Nam.

Các tác phẩm (ảnh, video, bài viết) của đoàn "photo tour" sẽ được đăng trên hệ sinh thái của tạp chí Heritage, góp phần quảng bá rộng rãi vẻ đẹp của đất nước Lào anh em.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện lãnh đạo tỉnh Champasak, Phimphone Phandanouvong - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh - đã chủ trì tiếp xã giao và chiêu đãi đoàn "photo tour."

Tổng Lãnh sự Tạ Phương Dung tiếp đoàn do bà Trần Mai Anh - Trưởng Ban biên tập tạp chí Heritage - dẫn đầu tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán. Trong khi đó, Sở Văn hoá và Du lịch tỉnh Champasak cùng các đơn vị liên quan đã hỗ trợ và hướng dẫn đoàn trong suốt lịch trình tại Lào.

Chương trình "photo tour" đang dần khép lại, để lại những ấn tượng khó phai đối với các thành viên tham dự về vẻ đẹp thiên nhiên, sự chu đáo và thân thiện của người dân đất nước Lào anh em./.

Việt Nam-Lào chung tay bảo vệ các giá trị của di sản Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam Nô là một trong những cảnh quan karst đá vôi và hệ sinh thái nổi bật và nguyên vẹn nhất trên thế giới.