Ngư dân xứ Thanh gửi trọn niềm tin trong ngày hội bầu cử

Trong không khí cả nước hướng về ngày hội non sông, các xã ven biển của Thanh Hóa cũng đang khẩn trương chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Công tác tuyên truyền được triển khai linh hoạt từ bến cá đến các khu dân cư ven biển, bảo đảm mọi cử tri, kể cả ngư dân đánh bắt xa bờ đều nắm rõ thông tin và thực hiện đầy đủ quyền bầu cử.

Là xã biển có quy mô cử tri lớn nhất xứ Thanh, xã Vạn Lộc có hơn 70.000 người dân, với 48.296 cử tri sinh hoạt tại 37 thôn. Đặc biệt, xã có lực lượng lao động biển hùng hậu với 420 phương tiện khai thác thủy sản và hơn 2.000 lao động, trong đó, có 154 tàu đánh bắt xa bờ, thường xuyên bám biển dài ngày, với 850 lao động trực tiếp.

Thách thức lớn nhất đối với chính quyền địa phương là làm sao để những cử tri di biến động này nắm bắt đầy đủ thông tin và sắp xếp thời gian trở về thực hiện quyền công dân đúng thời điểm.

Anh Đỗ Văn Tiến, thôn Thắng Phúc, xã Vạn Lộc đến Trung tâm hành chính công để nghiên cứu, tìm hiểu về các ứng cử viên và sẽ xem xét, chọn lựa những người xứng đáng để bầu vào Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Ngồi rà soát lại danh sách từng cử tri trong thôn, ông Phạm Cao Quyền, Bí thư Chi bộ thôn Bắc Thọ, xã Vạn Lộc cho biết, thôn Bắc Thọ có 637 hộ, với 3.386 nhân khẩu. Sinh kế của người dân trong thôn đều gắn liền với biển như, đánh bắt, hậu cần nghề cá, kinh doanh thủy sản… Qua rà soát, thôn có 2.308 cử tri, trong đó, có hơn 250 cử tri là ngư dân đi làm ăn trên biển hoặc đi làm ăn xa trong đất liền.

Ông Phạm Cao Quyền chia sẻ thêm, đặc thù ở vùng biển là bà con đi biển dài ngày nên cũng ảnh hưởng đến công tác vận động. Trong quá trình tổ chức, chúng tôi đã tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, đến gặp gỡ, thăm hỏi, kết nối để bà con biết được trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như quyền lợi của mình, có sự chuẩn bị và trở về nhà trước ngày 15/3 thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Địa phương đã thành lập 20 tổ bầu cử tương ứng với 20 khu vực bỏ phiếu. Các điểm bỏ phiếu được bố trí tại nhà văn hóa thôn và các công sở nằm ở trung tâm khu dân cư, bảo đảm diện tích, cơ sở vật chất, ánh sáng và điều kiện an ninh trật tự. Thông tin về ngày bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu và danh sách cử tri được niêm yết công khai, truyền đạt trực tiếp.

Anh Đỗ Văn Tiến, thôn Thắng Phúc, xã Vạn Lộc chia sẻ, là người dân của xã Vạn Lộc, anh đã đến Trung tâm hành chính công để nghiên cứu, tìm hiểu về các ứng cử viên và sẽ xem xét, chọn lựa những người xứng đáng để bầu vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Ủy ban Bầu cử xã Vạn Lộc, cuộc bầu cử lần này, xã được bầu 46 đại biểu, chia thành 6 đơn vị bầu cử. Địa phương đã hoàn thiện việc in thẻ cử tri và sẽ chỉ đạo Tổ bầu cử phát thẻ cử tri từ ngày 5-12/3. Xã rà soát và thực hiện niêm yết danh sách cử tri theo quy định, tiếp tục rà soát cử tri đến 24 giờ trước thời điểm bỏ phiếu.

Các điểm bỏ phiếu được bố trí hợp lý, thuận tiện cho cử tri, bảo đảm trang nghiêm, đúng quy cách. Hệ thống bàn ghế, hòm phiếu, phòng bỏ phiếu kín, sơ đồ hướng dẫn, danh sách niêm yết... được chuẩn bị đầy đủ. Công tác phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn điện, an toàn giao thông khu vực được chú trọng. Cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ khắp làng trên xóm dưới, tạo nên khí thế sôi nổi trước ngày hội lớn của toàn dân.

Ông Đoàn Chí Phương, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Vạn Lộc cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu không bỏ sót cử tri, xã Vạn Lộc đã thành lập các tổ công tác lưu động phối hợp giữa chính quyền, đoàn thể với các lực lượng như, Công an, Biên phòng tạo nên một mạng lưới thông tin xuyên suốt.

Chúng tôi lập các nhóm Zalo, Facebook kết nối với chủ tàu, người thân chủ tàu cũng như tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của xã với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ về ngày bầu cử, địa điểm bỏ phiếu, quyền lợi của cử tri… Hiện công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự đến tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, mọi điều kiện cho ngày bầu cử tại xã Vạn Lộc đã cơ bản hoàn tất.

Giữa nhịp sống mưu sinh hối hả, thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031vẫn lan tỏa trên bến, dưới thuyền. Sự chủ động và trách nhiệm của địa phương đang góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của nhân dân vùng biển xứ Thanh.

Được biết đến thời điểm này, 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc xác định 3.411 khu vực bỏ phiếu, trong đó, có 19 khu vực bỏ phiếu riêng.

Thanh Hóa cũng đã hoàn thành việc lập, niêm yết danh sách cử tri. Công tác lập, công bố và niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp được thực hiện đúng thời gian quy định.

Ủy ban bầu cử tỉnh đã công bố danh sách chính thức 29 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 143 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy ban bầu cử cấp xã đã lập và công bố danh sách chính thức 5.807 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã./.

