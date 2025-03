Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ: Khẳng định vai trò phụ nữ trong kỷ nguyên mới

Trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng và phát triển đất nước, vai trò quan trọng của phụ nữ Việt Nam luôn được ghi nhận và khẳng định trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam về vị thế, vai trò của phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

- Xin bà cho biết vai trò và đóng góp của phụ nữ trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước hiện nay?

Bà Nguyễn Thị Tuyến: Trong giai đoạn hiện nay, với hơn 50,1% dân số, 46,8% tỷ trọng lực lượng lao động trung bình của cả nước, trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực vươn lên bằng tài năng, trí tuệ và trách nhiệm, các tầng lớp phụ nữ khẳng định vai trò to lớn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Trong lĩnh vực chính trị, đội ngũ lãnh đạo, quản lý ngày càng phát triển: tỷ lệ nữ cấp ủy 3 cấp của toàn quốc nhiệm kỳ 2020-2025 đều tăng so với nhiệm kỳ trước, đạt và vượt chỉ tiêu 15%. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV đạt 30,26%, cao nhất kể từ Quốc hội khóa VI trở lại đây.

Việt Nam đứng thứ 4 ở châu Á và đứng đầu trong Hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á (AIPA) về tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội; được đánh giá là một trong 10 quốc gia thực hiện tốt nhất mục tiêu số 5 về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trong các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc.

Trong lĩnh vực kinh tế, tỷ lệ lực lượng lao động nữ ở khu vực nông thôn chiếm 62,9%, là một lực lượng lao động chính tại khu vực nông thôn, chiếm đông đảo trong nguồn nhân lực của đất nước. Với tỷ lệ doanh nghiệp do nữ làm chủ tăng lên so với những năm gần đây, Việt Nam xếp thứ 6 trong tổng số các quốc gia có tỷ lệ nữ doanh nhân cao nhất và cũng là đại diện châu Á duy nhất nằm trong top 10 quốc gia có tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo, giữ vị trí cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Trong lĩnh vực giáo dục-văn hóa-thể thao-du lịch, phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn, gìn giữ mạch nguồn tinh hoa văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Vai trò của vận động viên nữ trong thi đấu đỉnh cao có vai trò và đóng góp quan trọng vào nền thể thao nước nhà. Trong tổng số 205 Huy chương Vàng mà đoàn thể thao Việt Nam giành được tại SEA Games 31, các nữ vận động viên đóng góp hơn một nửa.

Ở tuổi 20, vận động viên cầu mây Trần Thị Ngọc Yến đạt nhiều thành tích nổi bật. (Ảnh: TTXVN phát)

Đội ngũ nữ trí thức cũng ngày càng phát triển. Theo danh sách được công nhận chức danh Giáo sư-Phó giáo sư của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, giai đoạn 2019-2023, có tổng số 2.059 người; trong đó, 534 Giáo sư và Phó Giáo sư là nữ, chiếm 26%.

Các lực lượng phụ nữ Việt Nam cũng luôn là lực lượng quan trọng đóng góp trong công tác an ninh quốc phòng, gìn giữ và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam độc lập, hòa bình và phát triển và đóng góp tích cực cho mục tiêu hòa bình của khu vực và thế giới.

Việt Nam tự hào có 51 nữ quân nhân đã tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chiếm 14,2 % tổng số quân nhân Việt Nam tham gia, cao hơn tỷ lệ mong đợi của Liên hợp quốc. Sự tham gia ngày càng nhiều của các nữ sỹ quan trong Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong bối cảnh thúc đẩy bình đẳng giới, tăng cường trao quyền cho phụ nữ, đóng góp vào một tương lai bền vững, an ninh, an toàn trong khu vực và trên thế giới.Có thể khẳng định rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, những thành tựu kinh tế-xã hội sau gần 40 năm đổi mới đất nước có sự đóng góp quan trọng, bền bỉ của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ Việt Nam đã và đang góp sức xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường.

- Bên cạnh những kết quả nổi bật trong phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay, có nhiều vấn đề nảy sinh tác động đến phụ nữ như: Tội phạm trên không gian mạng, bạo lực gia đình… Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có những giải pháp gì để phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, thế mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Tuyến: Với trách nhiệm của một tổ chức chính trị-xã hội, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xác định rõ tâm thế và sứ mệnh của mình cùng cả hệ thống chính trị và toàn dân chuẩn bị tốt nhất cho bước tiến quan trọng của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đó là: Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã chọn chủ đề năm 2025 là “Phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc,” để cụ thể hóa kế hoạch toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII với các quan điểm mới của Trung ương “Kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”

Tiếp tục triển khai, lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới;” đẩy mạnh giáo dục truyền thống cho các tầng lớp phụ nữ ý thức được vai trò quan trọng của mình trong xã hội, kế thừa và phát huy tinh thần, ý chí quật cường của các thế hệ phụ nữ đi trước để không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao nhận thức, trình độ, kỹ năng; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia nền kinh tế số, kinh tế xanh.

Thực hiện tinh gọn bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tham gia thực hiện Chiến lược chuyển đổi số quốc gia và chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị-xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

- Bà đánh giá thế nào về ý nghĩa phong trào “Ba đảm đang”? Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ đã có những phong trào thi đua nào nhằm kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang?”

Bà Nguyễn Thị Tuyến: Phong trào "Ba đảm đang" ra đời trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đầy gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc. Đáp lời kêu gọi của Đảng và Bác Hồ kính yêu, hàng triệu phụ nữ Việt Nam đã đứng lên đảm đang việc nước, đảm đang việc nhà, đảm đang sản xuất và chiến đấu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Kim Nữ Hiếu, nhân chứng lịch sử bên những hình ảnh tư liệu của Phong trào "Ba đảm đang." (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Phong trào “Ba đảm đang” không chỉ là một phong trào đấu tranh cách mạng mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ, giải phóng con người, đó là: khẳng định tinh thần yêu nước, trách nhiệm của phụ nữ đối với sự nghiệp cách mạng. Phong trào thể hiện vai trò to lớn của phụ nữ trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đó là lòng dũng cảm tuyệt vời, ý chí kiên cường, sức chiến đấu bền bỉ dẻo dai, tinh thần yêu nước nồng nàn, ý thức trách nhiệm của phụ nữ Việt Nam trước vận mệnh của Tổ quốc.

Phong trào “Ba đảm đang” đã trở thành cao trào cách mạng của phụ nữ, ghi dấu mốc son trong lịch sử tổ chức và hoạt động của phong trào phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. “Đội quân tóc dài” là niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Phụ nữ trở thành lực lượng nòng cốt trong chiến tranh. Cùng với đó, khi đất nước bước vào cuộc kháng chiến khốc liệt, hàng triệu nam giới lên đường ra trận, để lại khoảng trống lớn trong lao động, sản xuất và hậu phương.

Phụ nữ vừa thay thế vai trò của nam giới vừa chủ động đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng, từ chiến trường đến sản xuất và đời sống xã hội, trở thành hậu phương vững chắc cho tiền tuyến. Không chỉ sản xuất, phụ nữ còn tham gia lực lượng vũ trang, trở thành những chiến sỹ trên mặt trận chống giặc ngoại xâm.

Tạo nền tảng cho các phong trào thi đua của phụ nữ trong thời đại mới. Phong trào "Ba đảm đang" không chỉ là một phong trào thi đua mang tính lịch sử mà còn đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của các phong trào thi đua của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Phong trào "Ba đảm đang" đã khẳng định rằng phụ nữ có thể đảm nhận nhiều vai trò quan trọng, không chỉ trong gia đình mà còn trên mặt trận lao động, chiến đấu và xây dựng đất nước.

Tinh thần tự chủ, chủ động, sáng tạo và cống hiến của phụ nữ trong phong trào này đã tạo nên động lực mạnh mẽ để phát triển các phong trào thi đua sau này. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc, kế thừa và phát huy thành quả phong trào “Ba đảm đang,” Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước thực hiện phong trào “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới,” với bốn tiêu chí: có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.

Phong trào đã khơi dậy khát vọng cống hiến tài năng, trí tuệ và công sức của các lực lượng phụ nữ, từng bước xây dựng hình ảnh và phẩm chất người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời đại mới và đã được 100% Hội Liên hiệp phụ nữ các tỉnh, thành, đơn vị hưởng ứng. Tinh thần "Ba đảm đang" ngày nay được thể hiện qua việc phụ nữ không ngừng học tập, làm chủ công nghệ, tham gia vào các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, thương mại điện tử và khởi nghiệp sáng tạo. Đặc biệt, phụ nữ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế số, phát triển mô hình kinh doanh trực tuyến và xây dựng cộng đồng số bền vững.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong công tác phụ nữ bình đẳng giới, góp phần xây dựng người phụ nữ thời đại mới với những giá trị, phẩm chất có sự kế thừa, phát huy và bồi đắp vừa phù hợp với đạo lý truyền thống dân tộc, vừa đáp ứng yêu cầu của thời đại mới, sẵn sàng cho một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

- Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam!