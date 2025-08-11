Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã được tổ chức ngày 11/8, tại Hà Nội, với sự tham dự của 120 đảng viên ưu tú, đại diện cho gần 700 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Với phương châm "Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển," Đại hội thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2025-2030, thiết thực kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930-2030), góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập.

Động viên phụ nữ Việt Nam đồng lòng, chung sức

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận, đánh giá cao Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã bám sát chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ, tạo sự đồng thuận cao thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng thời, Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận về đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong mọi hoạt động của Đảng bộ và của Hội; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, mỗi tháng một nhân vật, tổ chức mô hình đảng viên thi đua "Hai tốt," chi bộ "Bốn tốt."

Khẳng định Đại hội lần này có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, là dấu mốc quan trọng để cùng với đất nước bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng đất nước phát triển, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, đem lại cuộc sống ấm no cho nhân dân, là Đại hội đầu tiên khi hoạt động trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Đảng bộ cần khẩn trương nghiên cứu, nghiêm túc triển khai Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Nhắc tới số lượng hội viên phụ nữ chiếm 50% dân số cả nước, ông Đỗ Văn Chiến cho rằng Đảng bộ cần đề ra giải pháp để phát huy truyền thống vẻ vang "Anh hùng-Bất khuất-Trung hậu-Đảm đang," để mỗi phụ nữ tiếp tục đóng góp công sức, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2030 nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 là nước công nghiệp hiện đại, thu nhập cao.

Cùng với đó, Đại hội cần thảo luận, thống nhất về nhận thức, hành động quyết liệt với quyết tâm chính trị cao, tạo chuyển biến thực chất kết quả triển khai hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể nhân dân theo mô hình mới, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Ông Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị Đại hội cần tập trung bàn giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, xác định sinh hoạt chi bộ là mệnh lệnh chính trị, siết chặt kỷ cương, dân chủ và trách nhiệm, sinh hoạt định kỳ, đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên đề.

Ngay sau Đại hội, các chi, đảng bộ phải thực sự coi trọng công tác sinh hoạt chi bộ, nâng cao thực chất công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Mọi cán bộ, đảng viên phải nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, giữ sự đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm nguyên tắc kỷ luật của Đảng. Đây là một trong những nguyên tắc, yêu cầu rất cao.

Bên cạnh việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ban, đơn vị cơ quan Trung ương Hội, Đảng bộ cần làm tốt công tác tham mưu, lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội, tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện từ Trung ương tới cơ sở, ông Đỗ Văn Chiến lưu ý.

Với tinh thần "Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển," ông Đỗ Văn Chiến tin tưởng Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tự học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, đổi mới tư duy, cách làm, lãnh đạo xây dựng Trung ương Hội và tổ chức Hội các cấp ngày càng vững mạnh, tập hợp, động viên phụ nữ Việt Nam đồng lòng, chung sức cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh như di nguyện của Bác Hồ kính yêu.

Xác định 2 đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới

Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và yêu cầu nhiệm vụ của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới của dân tộc, Đại hội xác định rõ 2 khâu đột phá; 3 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Hai đột phá là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, tăng cường chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm: tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục lòng yêu nước và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nền tảng số, mạng xã hội để lan tỏa thông điệp đoàn kết, yêu nước, phát triển bền vững, tăng cường việc nắm bắt, định hướng tư tưởng đảng viên trong môi trường mạng xã hội; tham gia thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua yêu nước; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó nổi bật là: Tham mưu tổ chức thành công Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027; chủ trì, triển khai hiệu quả các chương trình, đề án lớn hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện; tham mưu, đề xuất thành công nhiều chính sách quan trọng; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua "Hai tốt," chi bộ "Bốn tốt"; phát huy vai trò nòng cốt, chủ động trong các hoạt động giám sát, phản biện, đối ngoại nhân dân và thúc đẩy bình đẳng giới.

Tại Đại hội, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030; Quyết định chỉ định tham gia Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 21 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng đã công bố 31 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam./.

