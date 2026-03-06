"Xuân yêu thương 2026" cải thiện dinh dưỡng cho cộng đồng yếu thế tại các trung tâm bảo trợ

Trong không khí đón chào năm mới, Herbalife Việt Nam tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động thường niên mang tên “Xuân Yêu Thương” trong tháng 3/2026 tại nhiều trung tâm Casa Herbalife trên khắp cả nước. Chương trình có sự tham gia của các tình nguyện viên là Thành viên Độc lập cùng nhân viên công ty, mang đến những món quà ý nghĩa cho trẻ em, bệnh nhân nghèo và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Tại các điểm đến, đoàn tình nguyện đã trao tặng những phần quà Tết ấm áp, tổ chức hội thi gói bánh chưng và các tiết mục văn nghệ sôi động. Những hoạt động này không chỉ tạo không khí vui tươi, mà còn giúp gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống ngày Tết cho các thế hệ trẻ.

Ngoài trao quà Tết, đoàn tình nguyện còn tổ chức hội thi gói bánh chưng, giúp gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống ngày Tết cho các thế hệ trẻ. (Ảnh: PV/Vietnam+).

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: “Chương trình 'Xuân Yêu Thương' là một phần không thể thiếu trong các hoạt động cộng đồng thường niên của Herbalife Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng khi nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các Thành viên Độc lập, những người luôn đồng hành cùng công ty trong các hoạt động vì cộng đồng.”

Đại diện các đối tác xã hội cũng dành nhiều tình cảm cho chương trình. Cô Đoàn Lê Phong, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Từ thiện Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ: “Những nụ cười và niềm hân hoan của các cháu tại bảy mái ấm là món quà vô giá. Chúng tôi trân trọng sự đồng hành lâu dài của Herbalife dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.”

Nhiều phần quà ý nghĩa và các hoạt động văn hoá, văn nghệ sôi động đã được đoàn tình nguyện mang đến mừng cho các trẻ em, bệnh nhân nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: PV/Vietnam+).

Tương tự, cô Huỳnh Tiểu Hương, Giám đốc Trung tâm Nhân đạo Quê Hương, nhấn mạnh: “Chuyến thăm đầu năm không chỉ mang lại niềm vui mà còn chứa đựng giá trị giáo dục sâu sắc. Cảm ơn Herbalife đã góp phần thay đổi tích cực cuộc sống của các em nhỏ.”

Tại tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Xuân Quý, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh, cho biết: “Không khí Tết cổ truyền đã thực sự lan tỏa đến các cháu và người cao tuổi nơi đây. Herbalife không chỉ hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng mà còn tổ chức những chuyến thăm đầy ý nghĩa.”

Cô Lương Thu Hòa, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Cơ sở Xã Đàn, bày tỏ lòng biết ơn khi Herbalife tiếp tục đồng hành cùng học sinh khiếm thính của trường. Trong khi đó, ông Lê Văn Nghiệm, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long), gọi chương trình là “món quà nhân văn, thông điệp yêu thương và đồng hành sâu sắc”. Cô Nông Thị Châm, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp Pleiku, xúc động chia sẻ: “Xuân Yêu Thương đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm cộng đồng, mang đến một mùa xuân trọn vẹn.”

Ban lãnh đạo Herbalife trực tiếp thăm hỏi các trường hợp người lớn tuổi, người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: PV/Vietnam+).

Được triển khai tại Việt Nam từ năm 2013, chương trình Casa Herbalife hướng đến cải thiện dinh dưỡng và nâng cao kiến thức về dinh dưỡng cho trẻ em và cộng đồng yếu thế. Tính đến nay, chương trình đã mở rộng đến 15 địa phương trên toàn quốc với tổng kinh phí hỗ trợ gần 32 tỷ đồng, giúp đỡ hơn 3.000 người gồm trẻ em mồ côi, bệnh nhân nghèo và người cao tuổi neo đơn./.