Hà Nội: Tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Chánh, nhiều người bị thương

Lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa (Hà Nội).

Theo đó, khoảng 18 giờ 50 phút ngày 6/3, ôtô biển kiểm soát 30A-536.xx di chuyển trên phố Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa (Hà Nội) bất ngờ mất lái rồi tông vào nhiều xe máy đang lưu thông cùng chiều.

Sau đó, ôtô này tiếp tục va chạm với 4 ôtô khác đang lưu thông trên đường.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, sau cú va chạm, các nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ít nhất 2 xe máy và 4 ôtô hư hỏng nặng, mảnh vỡ từ các phương tiện văng khắp mặt đường.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành phân luồng, bảo vệ hiện trường và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Xe buýt va chạm xe máy, một người tử vong tại chỗ Cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe máy ở đoạn gần chân cầu Kênh Tẻ, làm một người tử vong tại chỗ.