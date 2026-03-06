Thêm 30.000 nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động

Tối 6/3, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cùng Công ty cổ phấn phát triển dịch vụ LNT 7979 tổ chức ký kết bản ghi nhớ hợp tác xây dựng 30.000 nhà ở xã hội cho công nhân thành phố.

Chương trình được xem là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội, đồng thời thể hiện vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đời sống cho người lao động, đặc biệt là lực lượng công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh việc triển khai các dự án nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng nhằm cải thiện điều kiện an sinh cho công nhân và người lao động.

Chương trình không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở bức thiết mà còn giúp người lao động sớm ổn định chỗ ở, yên tâm làm việc lâu dài.

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ phối hợp phát triển các dự án nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp, công nhân và người lao động. Trong đó, tổ chức Công đoàn sẽ chủ trì khảo sát nhu cầu thực tế nhằm bảo đảm các dự án được triển khai đúng đối tượng.

Hai bên cũng sẽ thành lập tổ công tác chung gồm các nhân sự có chuyên môn để thường xuyên trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Mọi hoạt động được cam kết thực hiện công khai, minh bạch và ngăn ngừa các hành vi trục lợi chính sách.

Các dự án được định hướng bảo đảm pháp lý minh bạch, hạ tầng tương đối đồng bộ và mức giá phù hợp với khả năng tài chính của người lao động. Hai bên đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 30.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của lực lượng lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh.

"Mục tiêu cao nhất tổ chức Công đoàn Thành phố hướng tới là tạo lập một môi trường sống ổn định và văn minh nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp và nâng cao chất lượng đời sống cho đội ngũ công nhân viên chức lao động trên địa bàn. Công đoàn cũng cam kết sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục pháp lý và cơ chế chính sách ưu đãi giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các căn hộ", ông Thái chia sẻ.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Lê Xuân Lành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ LNT 7979 tin tưởng, sự phối hợp giữa tổ chức đại diện người lao động và đơn vị có năng lực đầu tư trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản được kỳ vọng sẽ tạo ra những sản phẩm nhà ở chất lượng với giá thành hợp lý.

Các loại hình nhà ở sẽ đa dạng từ cho thuê đến mua đứt để đáp ứng linh hoạt khả năng tài chính của từng đối tượng công nhân khác nhau. Công ty sẽ chủ trì nghiên cứu và xây dựng các phương án tài chính tối ưu nhất để giải quyết đầu ra cho sản phẩm.

Mục tiêu cuối cùng là mang đến một môi trường sống an toàn, hiện đại và bảo đảm đầy đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động khi sở hữu hoặc thuê nhà.

Theo ông Lê Xuân Lành, việc chăm lo nhà ở cho công nhân không chỉ là trách nhiệm kinh tế mà còn là sứ mệnh phụng sự cộng đồng và đảm bảo công bằng xã hội.

"Điều tôi mong nhất là chính quyền Thành phố và các cơ quan chức năng các cấp ngành hỗ trợ về mặt thủ tục, pháp lý đồng thời tăng cường nguồn vốn ưu đãi để từ đó mang lại giá thành tốt nhất cho nhà ở xã hội mà chính công nhân và người lao động là người thụ hưởng", ông Lành chia sẻ.

Ông Lành cũng cam kết sẽ chủ trì thực hiện các phương án đầu tư bài bản và chuẩn bị hồ sơ pháp lý minh bạch để dự án sớm được khởi công xây dựng theo đúng quy định pháp luật; đồng thời sẽ tập trung tối đa nguồn lực tài chính và đội ngũ chuyên gia để nghiên cứu, khảo sát và tìm kiếm những quỹ đất phù hợp nhất cho dự án.

Trên cơ sở bản ghi nhớ, hai bên đã thống nhất nghiên cứu đầu tư triển khai dự án trọng tâm đầu tiên tại khu vực Châu Đức (thuộc Thành phố Hồ Chí Minh) là nơi có nhiều khu công nghiệp và nhu cầu nhà ở rất lớn của công nhân.

Các dự án được định hướng tích hợp trong quy hoạch phát triển đô thị bền vững với hệ thống hạ tầng tương đối đồng bộ. Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ LNT 7979 sẽ đóng vai trò chủ đầu tư, chịu trách nhiệm bố trí nguồn lực tài chính, lựa chọn các đơn vị tư vấn và nhà thầu uy tín nhằm bảo đảm chất lượng công trình.

Ngoài ra, các dự án cũng được kỳ vọng tận dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi về quỹ đất và thủ tục hành chính để giảm chi phí đầu tư, qua đó tạo điều kiện để người lao động dễ dàng tiếp cận nhà ở xã hội.…/.

