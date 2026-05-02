Lào Cai xuất hiện mưa đá, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở

Chiều 2/5, tại các xã Minh Lương, Nậm Xé (tỉnh Lào Cai) đã xảy ra mưa đá, gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang khẩn trương hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống và giảm thiểu thiệt hại.

Theo chính quyền các địa phương, mưa đá xuất hiện vào khoảng 16 giờ 45 phút, kéo dài tầm 10 phút, cục bộ tại một số thôn của xã Minh Lương và Nậm Xé. Theo người dân địa phương, các viên đá có đường kính trung bình khoảng 2cm, tương đối lớn và mật độ dày, phủ trắng nhiều khu vực.

Dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng mưa đá đã khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, thủng mái fibro xi măng, làm hư hỏng một số diện tích hoa màu của bà con, rất may không có thiệt hại về người.

Hiện, chính quyền các địa phương đang thống kê thiệt hại cụ thể đồng thời chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, trong 24 giờ qua (từ 17 giờ ngày 1/5 đến 17 giờ ngày 2/5), trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như các thôn: Dền Sáng 62,2mm, Dền Thàng 51,4mm (xã Dền Sáng); Nậm Chạc 76mm, A Mú Sung 62,4mm (xã A Mú Sung); Ngũ Chỉ Sơn 57mm (phường Sa Pa); Phìn Ngan 50,6mm (xã Bát Xát); Tả Giàng Phình 52mm, Bản Khoang 2 là 51,4mm (xã Ngũ Chỉ Sơn); Trịnh Tường 1 là 71mm, Trịnh Tường 68,2mm (xã Trịnh Tường); Ý Tý 127mm, A Lù 104,8mm (xã Y Tý).

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Lào Cai đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Dự báo trong 06 giờ tới trên khu vực tỉnh Lào Cai tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm; có nơi trên 60mm; có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất trên một số khu vực tỉnh Lào Cai đặc biệt là các tổ dân phố, thôn, bản và các điểm có nguy cơ cao.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin dự báo, hạn chế các hoạt động ngoài trời khi có dông lốc; đồng thời kiểm tra, gia cố nhà cửa, công trình và có phương án phòng tránh tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Việc chủ động ứng phó được đánh giá là yếu tố quan trọng nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra trong những ngày cao điểm mưa dông sắp tới./.

