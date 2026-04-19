Những việc nên và không nên làm khi xảy ra mưa đá

Có những việc không nên làm khi xảy ra mưa đá như không nên trú trong nhà mái lá, mái ngói, fibro ximăng, dưới cây to, cột điện, trạm biến áp, biển quảng cáo.

Có những việc nên làm và không nên làm khi xảy ra mưa đá. Những việc nên làm là thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo từ các nguồn thông tin chính thống. Chủ động quan sát các dấu hiệu có thể xảy ra mưa đá.

Nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn như nhà kiên cố, hầm, hang động. Nếu chưa kịp trú ẩn, dùng các vật cứng để bảo vệ đầu như mũ bảo hiểm, cặp sách… Khi ở trong nhà mái lá, mái ngói, mái fibro ximăng… nên trú dưới gầm bàn, ghế, giường hoặc tìm vật cứng để che đầu…

Có những việc không nên làm khi xảy ra mưa đá như không nên trú trong nhà mái lá, mái ngói, fibro ximăng, dưới cây to, cột điện, trạm biến áp, biển quảng cáo. Khi ở trong nhà, không đứng gần cửa sổ hoặc cửa kính. Không ra ngoài trời khi có mưa đá. Không cố lái xe nhanh, dễ mất kiểm soát. Không tắm mưa, sử dụng nước tan từ mưa đá do có thể nhiễm chất bẩn, độc tố, axít./.