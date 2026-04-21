Sạt lở nghiêm trọng trên kênh xáng Bạc Liêu-Cà Mau

Ngày 21/4, thông tin từ Ủy ban Nhân dân Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau cho hay vào khoảng 2 giờ sáng trên địa bàn xuất hiện vụ sạt lở nghiêm trọng cặp tuyến kênh xáng Bạc Liêu-Cà Mau tại khóm 13, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau.

Vụ sạt lở với chiều dài gần 30m, chiều sâu hơn 10m gây thiệt hại hoàn toàn 4 căn nhà xuống sông và có 2 căn nhà bị ảnh hưởng bắt buộc phải di dời, ước thiệt hại về tài sản khoảng 900 triệu đồng, không thiệt hại về người.

Ông Huỳnh Văn Hải, người dân chứng kiến tại khu vực sạt lở, cho hay hơn 3 ngày trước khu vực này đã xảy ra nhiều vết nứt dưới nền nhà, lộ giao thông nên người dân đã chủ động di dời đồ đạc trước đó. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra khá bất ngờ nên một số đồ đạc chưa di dời kịp thời gây thiệt hại cho người dân.

Cũng theo ông Hải, tại khu vực này do độ sâu của dòng kênh quá lớn (có nơi hơn 16 m), cộng với nước chảy mạnh nên việc xói mòn, gây sạt lở là khó tránh khỏi. Ngoài khu vực bị sạt lở xảy ra, cách đó không xa còn nhiều khu vực đã xuất hiện nhiều vết nứt, nguy cơ sạt lở tiếp tục rất cao.

Thông tin tại hiện trường, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Thành, cho biết ngay sau vụ việc xảy ra, Đảng ủy-Ủy ban Nhân dân phường Tân Thành đã có mặt chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành hỗ trợ người dân di dời đồ đạc đối với những hộ bị ảnh hưởng, đảm bảo chỗ ở ổn định cho những hộ bị ảnh hưởng. Đồng thời, tiến hành di dời đồ đạc đối với 2 căn nhà có nguy cơ cao bị ảnh hưởng sạt lở tiếp tục.

Ông Nguyễn Trường Giang cũng cho biết tại hiện trường còn xuất hiện nhiều vết nứt nguy cơ sạt lở tiếp tục có thể xảy ra.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường khuyến cáo người dân trong khu vực có nguy cơ bị sạt lở thường xuyên theo dõi các dấu hiệu bất thường quanh nhà như: vết nứt trên tường, nền đất, không sinh sống, nghỉ ngơi tại khu vực có nguy cơ sạt lở và di chuyển đồ đạc, tài sản đến vị trí an toàn./.

​