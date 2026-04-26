An Giang: Huy động hơn 140 người dập tắt vụ cháy rừng tràm tại Cô Tô

Sáng 26/4, ông Nguyễn Văn Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cô Tô, tỉnh An Giang cho biết Ban chỉ huy Quân sự, Công an xã Cô Tô đã phối hợp với lực lượng Hạt kiểm lâm khu vực I đã dập tắt hoàn toàn các điểm cháy âm ỉ tại khoảnh 10, tiểu khu 26, khu rừng tràm sản xuất Bình Minh thuộc xã Cô Tô.

Trước đó, chiều tối 24/4, người dân phát hiện đám cháy bùng phát tại khoảnh 10, tiểu khu 26, khu vực rừng tràm sản xuất Bình Minh. Sau đó, người dân nhanh chóng báo tin cho Công an xã cùng lực lượng kiểm lâm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Cô Tô đã khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy.

Tuy nhiên, công tác dập lửa gặp nhiều trở ngại do trời tối, gió lớn, địa hình khó tiếp cận và lớp thực bì dày khiến tàn lửa phát tán rộng.

Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, các lực lượng đã cơ bản khoanh vùng, khống chế đám cháy, ngăn chặn nguy cơ lan rộng. Song song đó, hệ thống kênh thủy lợi nội đồng được tận dụng để bơm nước tiếp cận hiện trường.

Trong suốt ngày 25 và rạng sáng 26/4, lực lượng Công an, quân sự xã Cô Tô và lực lượng Hạt kiểm lâm khu vực I tiếp tục duy trì ứng trực, khẩn trương xử lý các điểm cháy ngún, cháy âm ỉ tại khoảnh 10, tiểu khu 26, khu rừng tràm sản xuất Bình Minh nhằm dập tắt hoàn toàn tàn lửa và than âm ỉ.

Đến sáng ngày 26/4, đám cháy đã được xử lý triệt để.

Để khống chế đám cháy, địa phương đã huy động tổng cộng 142 người; trong đó, lực lượng Công an và Quân sự xã chiếm nòng cốt với 70 người.

Ngoài ra, còn có sự hỗ trợ từ Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm khu vực I, Ban Quản lý rừng An Giang và khoảng 20 người dân, chủ hộ rừng tham gia ứng cứu trong đêm.

Lực lượng chữa cháy cũng sử dụng 6 máy chữa cháy chuyên dụng, 4 máy đeo vai cùng hàng chục cuộn vòi và dụng cụ thủ công đã được sử dụng tối đa công suất để dẫn nước sâu vào vùng lõi đám cháy.

Theo ông Nguyễn Văn Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cô Tô, tỉnh An Giang, khu vực rừng tràm bị cháy thuộc khoảnh 10, tiểu khu 26 là đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho 4 hộ gia đình quản lý, sản xuất.

Vụ cháy rừng dù không gây thiệt hại về người, nhưng gây thiệt hại khoảng 3,44 ha rừng tràm tái sinh từ 1-2 năm tuổi và 1,25ha thực bì, cành nhánh sau khai thác chưa trồng lại.

Nguyên nhân vụ cháy rừng ban đầu được nhận định có thể do người dân đốt rơm rạ tại các cánh đồng lúa lân cận, khiến tàn lửa bay sang khu vực rừng tràm và gây cháy lan.

Hiện, Ủy ban Nhân dân xã Cô Tô, tỉnh An Giang đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực I tiếp tục kiểm tra hiện trường, xác minh nguyên nhân, hoàn thiện hồ sơ, chứng cứ; đồng thời, địa phương khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật về lâm nghiệp và phòng cháy, chữa cháy rừng; nếu đủ yếu tố cấu thành vi phạm hành chính hoặc hình sự, hồ sơ sẽ được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định./.

