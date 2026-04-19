Cơn mưa lớn giúp giải nhiệt và giảm nguy cơ cháy rừng ở An Giang

Khoảng 17 giờ 25 phút ngày 19/4, sau nhiều tháng nắng gắt kéo dài, trên địa bàn tỉnh An Giang đã xuất hiện cơn mưa khá lớn, góp phần giải hạn và làm dịu bầu không khí khô nóng đến 35-36 độ C.

Cụ thể, cơn mưa lớn xuất hiện ở các xã phường Long Xuyên, Bình Đức, và các xã Thoại Sơn, Phú Hòa, An Châu, Chợ Mới, Châu Phú… rồi lan dần vào khu vực miền núi của xã Cô Tô, Tri Tôn, Núi Cấm… kéo dài đến khoảng 17 giờ thì tạnh dần.

Mưa bất chợt giữa cao điểm mùa khô khiến người dân bất ngờ, nhiều người đi xe máy phải tấp vào các hàng quán dọc đường để trú vì không kịp chuẩn bị áo mưa.

Dù thời gian mưa ngắn, nhưng do lượng mưa tương đối lớn nên đã giúp tiết trời ở An Giang trở nên mát mẻ, dễ chịu.

Đặc biệt, cơn mưa giúp giải nhiệt cho gần 20.000 ha rừng phòng hộ, đặc dụng, rừng tràm sản xuất tại các xã An Cư, Cô Tô, Thoại Sơn, Ba Chúc, Ô Lâm, Óc Eo, Vĩnh Gia, Bình Giang, Bình Sơn, Hòn Đất và các phường Tịnh Biên, Thới Sơn, Chi Lăng,… đang được cảnh báo cháy ở cấp 4-5 (cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm).

Bên cạnh đó, đối với diện tích trồng lúa và rau màu, cây ăn trái thì cơn mưa thực sự “quý như vàng” vì giúp bù lại được lượng nước ngọt cạn kiệt sau thời gian nắng nóng, giảm được chi phí bơm nước tưới, công lao động.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, trong khoảng 3 giờ tới, khối mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông cho khu vực các xã Châu Phú, Mỹ Đức, Châu Phong và các phường Rạch Giá, Vĩnh Thông... sau đó có khả năng tiếp tục lan sang các khu vực lân cận.

Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như gió giật mạnh, lốc, sét và mưa lớn cục bộ; không trú mưa dưới gốc cây cao, cột điện…/.

