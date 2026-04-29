Phản hồi TTXVN: Phương án khắc phục ô nhiễm ở bãi rác tập trung Triệu Phong

Ngày 29/4, theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã ra Công văn số 3545/SNNMT-QLMT về việc trả lời nội dung thông tin bài viết "Bãi rác tập trung Triệu Phong quá tải, gây ô nhiễm môi trường" đăng phát ngày 18/4.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Triệu Phong chỉ đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ công ích lập dự án đóng cửa và cải tạo, mở rộng bãi chôn lấp chất thải rắn.

Cụ thể, thực hiện đóng cửa ô chôn lấp hiện tại theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 16/6/2025 và Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/1/2026; việc đóng bãi cần tính toán phương án tái sử dụng bãi chôn lấp.

Bên cạnh đó, cần tính toán ô chôn lấp số 3 đến hết năm 2028, tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bãi chôn lấp CTR (QCVN 96:2025/BNNMT); lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường cho bãi chôn lấp.

Hiện nay, Ủy ban Nhân dân xã Triệu Phong và các đơn vị liên quan đang triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã phản ánh về bãi rác tập trung nằm giáp ranh giữa xã Triệu Phong và xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị hiện đang trong tình trạng quá tải kéo dài, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng trăm hộ dân sống xung quanh.

Bãi rác này tiếp nhận rác thải sinh hoạt của 5 xã thuộc huyện Triệu Phong cũ. Sau gần 10 năm vận hành, lượng rác phát sinh ngày càng tăng trong khi năng lực xử lý, chôn lấp không đáp ứng kịp.

Ghi nhận thực tế cho thấy rác thải bị đổ dồn thành các đống lớn kéo dài trên diện tích rộng. Rác tồn lưu lâu ngày bốc mùi hôi nồng nặc, đặc biệt vào những ngày nắng nóng. Nhiều khu vực rác chất cao như “núi,” lớp mới liên tục phủ lên lớp cũ khiến tình trạng quá tải ngày càng nghiêm trọng.

Không chỉ phát tán mùi hôi mà nhiều loại rác thải như túi nilon, vật dụng phế thải bị gió cuốn bay, vướng đầy trên các lùm cây và rừng tràm bao quanh, gây khó khăn trong quá trình canh tác của người dân.

Tình trạng này khiến khu vực trở thành “điểm nóng” ô nhiễm, khiến người dân địa phương luôn sống trong tâm lý bất an.

Bãi rác tập trung nằm giáp ranh giữa xã Triệu Phong và xã Ái Tử quá tải, gây ô nhiễm môi trường. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Đáng lo ngại, bãi rác này chỉ cách thôn Nại Hiệp, xã Ái Tử khoảng 500m. Cuộc sống sinh hoạt của gần 140 hộ dân với hơn 600 nhân khẩu nơi đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mùi hôi, ruồi muỗi dày đặc và nguy cơ ô nhiễm nguồn nước. Nhiều người dân cho biết họ ngại mời khách đến nhà vì mùi rác quá nặng, kéo dài quanh năm.

Bên cạnh đó, do bãi rác nằm ở vị trí địa hình cao, nước thải từ rác theo khe chảy xuống khu vực thấp, thấm vào đất và lan ra môi trường xung quanh.

Tình trạng ruồi, muỗi gia tăng cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ phát sinh dịch bệnh tại địa phương. Đặc biệt, thời gian qua, nắng nóng kéo dài khiến bãi rác bốc cháy, tạo khói bụi, gây ô nhiễm môi trường không khí rất nghiêm trọng.

Bãi rác tập trung này vốn có 2 ô chôn lấp; trong đó, một ô đã đóng cửa nhiều năm trước, ô còn lại hiện đã đầy và cao hơn quy định khoảng 2m.

Trước thực trạng này, chính quyền địa phương và người dân kiến nghị cấp trên sớm quan tâm, hỗ trợ xây dựng khu xử lý rác tập trung với công nghệ hiện đại nhằm giải quyết triệt để ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và mỹ quan môi trường./.

