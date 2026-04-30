Thái Lan-Lào tăng cường hợp tác xử lý khói mù xuyên biên giới

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thái Lan và Lào đã nhất trí tăng cường hợp tác trong khuôn khổ “Chiến lược bầu trời trong xanh,” một chương trình hợp tác 3 bên với Myanmar nhằm giải quyết vấn nạn ô nhiễm không khí và khói mù xuyên biên giới.

Cụ thể, ngày 29/4, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Thái Lan, ông Suchart Chomklin, đã đến Lào, hội đàm với người đồng cấp Linkham Douangsavanh, tập trung vào quản lý khói mù chung và quản trị tài nguyên bền vững.

Cả hai bên tái khẳng định cam kết thực hiện kế hoạch hành động giai đoạn 2024-2030 về khói mù xuyên biên giới, với 4 lĩnh vực ưu tiên, bao gồm phát triển nền tảng báo cáo chất lượng không khí của Lào và thành lập trung tâm dữ liệu quốc gia.

Hai nước cũng sẽ tăng cường phối hợp thời gian thực thông qua kênh “Đường dây nóng WhatsApp bầu trời trong xanh” ở cấp tổng giám đốc để phản ứng nhanh hơn với cháy rừng và ô nhiễm tăng đột biến, đặc biệt là trong mùa đốt rơm rạ.

Hợp tác cũng sẽ bao gồm lập bản đồ rủi ro cháy rừng chung và tăng cường phối hợp chữa cháy giữa Thái Lan, Lào và Myanmar.

Kế hoạch này thúc đẩy chuyển giao kiến thức về các thực hành nông nghiệp không đốt rơm rạ và sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc - đặc biệt là đối với ngô - để đảm bảo đốt rơm rạ không ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng./.

ASEAN hướng tới vùng đất than bùn không khói mù vào năm 2030 Thái Lan cam kết hợp tác với các thành viên ASEAN về các khu vực đất than bùn thông qua trao đổi thông tin nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm khói mù xuyên biên giới.