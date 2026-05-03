Thái Lan kêu gọi Mỹ miễn thuế nhập khẩu đối với gạo thơm

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Supachie Suthamphan sẽ thăm Mỹ từ ngày 3 đến ngày 6/5 để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư SelectUSA 2026 cùng với các đại diện khu vực tư nhân Thái Lan.

Mục đích là để mở rộng hợp tác kinh tế và thương mại, tìm kiếm các đối tác thương mại và đầu tư mới, và gửi tín hiệu tích cực tới Mỹ về cam kết của Thái Lan trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ tại Thái Lan.

Đáng chú ý, trong nỗ lực đàm phán thuế quan với Mỹ nhân chuyến đi này, đại diện của Thái Lan sẽ đề xuất phía Mỹ xem xét miễn thuế nhập khẩu đối với gạo thơm Thái Lan

Trao đổi với phóng viên trước chuyến đi, bà Supajee cho biết, đoàn đại biểu của Bộ Thương mại Thái Lan dự kiến sẽ thảo luận với Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) để làm rõ tiến trình điều tra của Mỹ đối với Thái Lan theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại về hai vấn đề là năng lực sản xuất dư thừa trong ngành công nghiệp ô tô, máy móc và sản phẩm cao su, và nhập khẩu hàng hóa từ các quốc gia sử dụng lao động cưỡng bức.

Thái Lan đã gửi bản giải trình cho Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ vào ngày 15/4, khẳng định rằng nhiều sản phẩm xuất khẩu của nước này là một phần của chuỗi cung ứng hỗ trợ sản xuất của Mỹ. Hơn nữa, Thái Lan có các biện pháp lao động tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Mỹ để đạt được kết quả cùng có lợi.

Ngoài ra, Thái Lan cũng sẽ đề xuất với Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ xem xét miễn thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng mà Mỹ không thể sản xuất trong nước, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp, để tránh ảnh hưởng đến người tiêu dùng Mỹ và thúc đẩy thương mại song phương, đặc biệt là gạo thơm Thái Lan.

Về mức thuế bổ sung 10%, chúng tôi muốn đề nghị Mỹ miễn mức thuế này. Đồng thời, trong chuyến đi này, các công ty tư nhân Thái Lan cũng đang chuẩn bị ký thêm các đơn đặt hàng từ Mỹ để thể hiện sự hợp tác cùng có lợi.

Bà Supajee khẳng định chính phủ Thái Lan rất coi trọng các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại song phương giữa Thái Lan và Mỹ và cam kết thúc đẩy các cuộc đàm phán tiến triển và đạt được kết luận càng sớm càng tốt để xây dựng lòng tin cho các doanh nghiệp và thị trường của cả hai nước./.

