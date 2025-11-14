EU bỏ miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu giá trị thấp

Các Bộ trưởng Tài chính Liên minh châu Âu (EU) ngày 13/11 nhất trí bãi bỏ miễn thuế đối với các đơn hàng giá trị thấp từ các nền tảng thương mại điện tử như Shein và Temu, nhằm hạn chế dòng hàng hóa giá rẻ tràn vào châu lục.

Các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) vốn đặt ra ngưỡng “de minimis” đối với các hàng hóa nhập khẩu. Các gói hàng dưới 150 euro (tương đương 157 USD) nhập khẩu từ nước ngoài sẽ không phải chịu bất kỳ khoản thuế nhập khẩu nào.

Việc loại bỏ ngưỡng “de minimis” dự kiến sẽ được thực hiện sớm từ quý 1/2026 thay vì theo kế hoạch ban đầu vào năm 2028, với mục tiêu bảo vệ khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong khối.

Khung thời gian này cũng chính là đề xuất của Ủy viên phụ trách Thương mại và An ninh Kinh tế EU, ông Maros Sefcovic, gửi lên cuộc họp các bộ trưởng tài chính EU ngày 13/11.

Theo một quan chức EU, 27 quốc gia thành viên EU cũng sẽ tiếp tục thảo luận để tìm ra một "giải pháp đơn giản và mang tính tạm thời để có thể sớm thực hiện” biện pháp mới nói trên.

Các doanh nghiệp trong EU hiện đang kêu gọi liên minh tăng cường kiểm soát dòng hàng có giá trị thấp tràn vào châu lục.

Theo số liệu thống kê của EU, số lượng gói hàng giá trị thấp nhập vào EU năm ngoái đã tăng gấp đôi, lên 4,6 tỷ đơn vị, trong đó hơn 90% đến từ Trung Quốc.

Thậm chí, một số nước thành viên EU còn muốn áp dụng phí xử lý riêng. Các nước như Romania và Italy đã lên kế hoạch áp thuế hoặc phí xử lý riêng để bảo vệ ngành hàng nội địa.

Bước đi của các Bộ trưởng Tài chính EU mở đường cho các cuộc đàm phán với Nghị viện châu Âu, cơ quan này sau đó sẽ thông qua văn bản pháp lý cuối cùng.

Hồi tháng Tám vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh dừng áp dụng quy tắc "de minimis" vốn cho phép miễn thuế nhập khẩu và kiểm tra hải quan với tất cả gói hàng trị giá dưới 800 USD khi vào Mỹ./.

