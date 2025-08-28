EU sẽ trình luật xóa thuế nhập khẩu về 0% đối với hàng công nghiệp Mỹ

Theo Inside Trade, Ủy ban châu Âu (EC) khẳng định tuần này sẽ trình luật xóa thuế nhập khẩu về 0% đối với hàng công nghiệp Mỹ, bất chấp cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ áp thuế mới và hạn chế xuất khẩu đối với các nước có thuế, dự luật hay quy định số - hàm ý nhắm vào những chính sách số của Liên minh châu Âu (EU) như DSA (Luật Dịch vụ Số) và DMA (Luật Thị trường Số).

Người phát ngôn Paula Pinho nêu rõ vấn đề số là “tách biệt," EU sẽ tiếp tục thực thi khuôn khổ thỏa thuận chung đã công bố tuần trước.

Theo khuôn khổ này, EU xóa thuế hàng công nghiệp Mỹ để đổi lấy việc Mỹ áp trần 15% với thuế ôtô, phụ tùng, dược phẩm và gỗ.

Hiện ôtô EU chịu mức thuế 27,5% (25% theo Mục 232+2,5% tối huệ quốc - MFN) và Bộ Thương mại Mỹ đang hoàn tất điều tra Mục 232 về bán dẫn, dược phẩm, gỗ - có thể dẫn đến thêm thuế.

Sau khi EU đệ trình đề xuất cắt giảm, Mỹ sẽ giảm thuế ôtô hồi tố theo tuyên bố chung, phía EU chỉ có hiệu lực sau khi Nghị viện châu Âu phê chuẩn - một bước có thể bị phức tạp bởi cảnh báo áp thuế mới của Tổng thống Trump.

Dù Nhà Trắng muốn đưa quy định số vào khuôn khổ, nhưng tuyên bố chung không đề cập đến. EU bảo vệ DSA/DMA là quyền chủ quyền và không phân biệt đối xử, áp dụng với mọi nền tảng hoạt động tại EU, ba vụ thực thi DMA gần nhất nhằm vào AliExpress, Temu, TikTok.

Trước tin Mỹ cân nhắc trừng phạt, thắt chặt visa với quan chức EU thi hành DSA và cáo buộc “kiểm duyệt," EU đã lên tiếng phản bác.

DSA yêu cầu nền tảng thực thi điều khoản của chính họ, còn EU điều tra Meta vì gỡ bỏ những nội dung “quá tay”./.

