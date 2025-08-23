Thuế quan của Mỹ: Châu Âu điều chỉnh dịch vụ bưu chính với Mỹ

Ngày 22/8, các dịch vụ bưu chính tại châu Âu đồng loạt thông báo hạn chế gửi hàng hóa sang Mỹ, sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt mức thuế mới đối với hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU).



Theo đó, Tập đoàn DHL của Đức cho biết sẽ tạm ngừng dịch vụ chuyển phát tiêu chuẩn sang Mỹ từ ngày 23/8, do chưa rõ trách nhiệm chi trả thuế và các thủ tục hải quan mới. Dịch vụ chuyển phát nhanh vẫn duy trì, song với mức phí cao hơn và kiểm tra bổ sung để tránh lợi dụng cho mục đích thương mại.



Đối với La Poste của Pháp, mỗi năm, hãng này vận chuyển khoảng 1,6 triệu bưu kiện sang Mỹ, phần lớn từ doanh nghiệp. Tuy nhiên, La Poste thông báo sẽ tạm dừng dịch vụ gửi hàng hóa sang Mỹ từ ngày 25/8, ngoại trừ quà tặng cá nhân trị giá dưới 100 euro (117 USD) và dịch vụ chuyển phát nhanh. Các bưu chính ở Bỉ, Áo và Đan Mạch cũng đã áp dụng biện pháp tương tự.



Theo quy định mới của Washington, có hiệu lực từ 29/8, mọi bưu kiện nhập khẩu từ EU, kể cả hàng dưới 800 USD, vốn được miễn thuế trước đây, sẽ phải chịu mức thuế 15%. Đây là kết quả của thỏa thuận thương mại Mỹ-EU đạt được cuối tháng 7.



Trong khi đó tại châu Á, Ấn Độ khẳng định sẵn sàng đối thoại thương mại với Mỹ trong bối cảnh cũng chịu các mức thuế quan bổ sung. Phát biểu tại Diễn đàn Economic Times ở New Delhi, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal nhấn mạnh nước này đang xử lý vấn đề thương mại với Mỹ bằng “tâm thế rất cởi mở, cách nhìn tích cực và niềm tin rằng quan hệ Ấn-Mỹ rất quan trọng đối với cả hai nước.”



Động thái này diễn ra chỉ vài ngày trước khi hàng hóa Ấn Độ chính thức chịu mức thuế quan bổ sung nặng nề của Mỹ. Thương mại Mỹ-Ấn hiện đạt hơn 190 tỷ USD/năm, song các cuộc đàm phán đã nhiều lần bế tắc do bất đồng về mở cửa lĩnh vực nông nghiệp và sữa. Hiện tại, Mỹ đã áp mức thuế quan 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ và dự kiến áp thuế bổ sung 25% từ ngày 27/8./.

Mỹ hoãn đàm phán thương mại với Ấn Độ Các nguồn thạo tin cho biết chuyến công tác của nhóm đàm phán thương mại Mỹ tới thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã bị hủy và nhiều khả năng sẽ được điều chỉnh sang một lịch trình mới.