Thuế quan của Mỹ: Canada dỡ bỏ phần lớn thuế quan trả đũa

Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 22/8 thông báo nước này sẽ dỡ bỏ phần lớn thuế quan trả đũa áp đặt đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, đồng thời thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm xây dựng một khuôn khổ quan hệ kinh tế và an ninh mới với Washington.



Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Carney cho biết các mức thuế đối với ôtô, thép và nhôm nhập khẩu từ Mỹ vẫn được duy trì, song Canada sẽ xóa bỏ thuế đối với những mặt hàng nằm trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ-Mexico-Canada (USMCA). Ông nhấn mạnh quyết định này phù hợp với cam kết của Ottawa trong việc thực thi hiệp định.



Ông Carney khẳng định: “Canada và Mỹ hiện đã tái lập tự do thương mại đối với phần lớn hàng hóa. Đây là thời điểm để theo đuổi cách tiếp cận ôn hòa hơn thay vì duy trì lập trường cứng rắn.”

Theo nhà lãnh đạo Canada, Ottawa sẽ tập trung vào những lĩnh vực chiến lược vẫn còn bị áp thuế như thép, nhôm, ôtô, gỗ và chuẩn bị cho kỳ rà soát USMCA vào năm 2026.



Quyết định trên được đưa ra sau khi Mỹ cam kết không áp thuế với hàng hóa Canada tuân thủ USMCA. Thủ tướng Carney cũng tiết lộ ông đã có cuộc điện đàm “rất tốt” với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/8 và khẳng định việc gỡ bỏ thuế quan là tín hiệu tích cực để thúc đẩy đối thoại.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, cùng ngày, Tổng thống Trump bày tỏ hoan nghênh động thái của Canada, gọi đây là “một điều tốt đẹp”, đồng thời cho biết hai bên sẽ sớm có thêm các cuộc trao đổi.



Tuy nhiên, giới quan sát nhận định quá trình đạt thỏa thuận toàn diện sẽ còn khó khăn do danh sách yêu cầu của phía Mỹ khá dài. Giới doanh nghiệp Canada kêu gọi chính phủ ưu tiên bảo đảm thành công của đợt rà soát và gia hạn USMCA, coi đây là công cụ quan trọng để bảo vệ nền kinh tế trước các biện pháp bảo hộ thương mại./.

