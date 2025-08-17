Mỹ hoãn đàm phán thương mại với Ấn Độ

Ngày 16/8, các nguồn thạo tin cho biết chuyến công tác của nhóm đàm phán thương mại Mỹ tới thủ đô New Delhi của Ấn Độ, dự kiến diễn ra từ ngày 25-29/8, đã bị hủy và nhiều khả năng sẽ được điều chỉnh sang một lịch trình mới.

Sự kiện này đang nhận được sự quan tâm đặc biệt khi trùng vào thời điểm Mỹ lên kế hoạch áp mức thuế bổ sung lên tới 25% đối với Ấn Độ.

Việc lịch trình đàm phán thương mại bị thay đổi được cho cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới thời hạn chót mà Ấn Độ và Mỹ đặt ra để hoàn thiện một phần hiệp định thương mại song phương đa ngành vào tháng Chín hoặc tháng 10 tới.

Trước đó ngày 14/8, giới chức Ấn Độ cho biết nước này đã "tham gia toàn diện" vào các cuộc đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận thương mại song phương, với các cuộc thảo luận đang được tiến hành trên nhiều kênh, từ các nhóm đàm phán chính thức đến các hoạt động tiếp xúc ở cấp Bộ trưởng.

Trong đi đó, ngày 13/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể áp đặt thêm các mức thuế quan bổ sung đối với Ấn Độ nếu cuộc gặp giữa ông Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine vào ngày 15/8 thất bại.

Phát biểu với Bloomberg TV, Bộ trưởng Bessent cho biết “chúng tôi đã áp thuế thứ cấp đối với Ấn Độ vì mua dầu của Nga. Và tôi cho rằng, nếu mọi việc không suôn sẻ, thì các biện pháp trừng phạt hoặc thuế phụ có thể tăng lên.”

Gần đây, ông Trump đã áp mức thuế trừng phạt 25% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ và thêm 25% vì các giao dịch mua dầu và vũ khí từ Nga, nâng tổng mức thuế lên 50%.

Chính quyền Mỹ cáo buộc Ấn Độ gián tiếp tài trợ cho cuộc chiến của Moskva ở Ukraine.

Ấn Độ đã mạnh mẽ phản đối động thái này, gọi các mức thuế là “không công bằng, không chính đáng và vô lý,” đồng thời khẳng định nhập khẩu dầu là nhu cầu thiết yếu để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Trong một cuộc phỏng vấn riêng với Fox News, Bộ trưởng Bessent mô tả Ấn Độ là “hơi ngoan cố” trong các cuộc đàm phán thương mại.

Các cuộc thương lượng giữa hai nước đã rơi vào bế tắc từ đầu tháng này, khi ông Trump tuyên bố tạm dừng do thương mại Nga-Ấn và một số vấn đề khác chưa được tiết lộ.

Đàm phán có thể nối lại khi các quan chức Mỹ tới thăm Ấn Độ vào ngày 25/8, chỉ hai ngày trước khi mức thuế 50% đối với hàng hóa Ấn Độ bắt đầu có hiệu lực.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định Ấn Độ sẽ kiên quyết bảo vệ thị trường nông nghiệp và sữa, vốn là điểm nghẽn lâu nay trong đàm phán thương mại song phương./.

