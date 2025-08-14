Mỹ dọa áp thêm thuế trừng phạt Ấn Độ trước thềm cuộc gặp Trump-Putin

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 13/8 cảnh báo rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể áp đặt thêm các mức thuế quan bổ sung đối với Ấn Độ nếu cuộc gặp giữa ông Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine vào ngày 15/8 thất bại.

Phát biểu với Bloomberg TV, Bộ trưởng Bessent cho biết “chúng tôi đã áp thuế thứ cấp đối với Ấn Độ vì mua dầu của Nga. Và tôi cho rằng, nếu mọi việc không suôn sẻ, thì các biện pháp trừng phạt hoặc thuế phụ có thể tăng lên.”

Gần đây, ông Trump đã áp mức thuế trừng phạt 25% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ và thêm 25% vì các giao dịch mua dầu và vũ khí từ Nga, nâng tổng mức thuế lên 50%.

Chính quyền Mỹ cáo buộc Ấn Độ gián tiếp tài trợ cho cuộc chiến của Moskva ở Ukraine.

Ấn Độ đã mạnh mẽ phản đối động thái này, gọi các mức thuế là “không công bằng, không chính đáng và vô lý,” đồng thời khẳng định nhập khẩu dầu là nhu cầu thiết yếu để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Trong một cuộc phỏng vấn riêng với Fox News, Bộ trưởng Bessent mô tả Ấn Độ là “hơi ngoan cố” trong các cuộc đàm phán thương mại.

Các cuộc thương lượng giữa hai nước đã rơi vào bế tắc từ đầu tháng này, khi ông Trump tuyên bố tạm dừng do thương mại Nga-Ấn và một số vấn đề khác chưa được tiết lộ.

Đàm phán có thể nối lại khi các quan chức Mỹ tới thăm Ấn Độ vào ngày 25/8, chỉ hai ngày trước khi mức thuế 50% đối với hàng hóa Ấn Độ bắt đầu có hiệu lực.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định Ấn Độ sẽ kiên quyết bảo vệ thị trường nông nghiệp và sữa, vốn là điểm nghẽn lâu nay trong đàm phán thương mại song phương./.

