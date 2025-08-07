Ấn Độ không thỏa hiệp về thuế quan trong nông nghiệp dù phải trả giá đắt

Ngày 7/8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố New Delhi sẽ không thỏa hiệp về lĩnh vực nông nghiệp "ngay cả khi phải trả giá đắt."

Phát biểu tại một hội nghị quốc tế, Thủ tướng Modi khẳng định lợi ích của nông dân là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Ấn Độ, do đó nước này sẽ không thỏa hiệp về lợi ích của nông dân, người chăn nuôi và ngư dân.

Mặc dù ông Modi không đề cập cụ thể đến Mỹ hay các cuộc đàm phán thương mại không đem lại kết quả, nhưng tuyên bố của ông được cho là thể hiện rõ lập trường của Ấn Độ.

Các cuộc đàm phán thương mại giữa Ấn Độ và Mỹ đã đổ vỡ sau 5 vòng đàm phán do bất đồng về việc mở cửa thị trường nông nghiệp và ngành sữa của New Delhi.

Tuyên bố của Thủ tướng Modi được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/8 công bố mức thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ lên 50%, từ ngày 28/8.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định áp thuế mới nhất của Mỹ và tuyên bố “Ấn Độ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia của mình."

Ấn Độ đã bắt đầu có những động thái cho thấy nước này có thể phải cân nhắc tìm kiếm các đối tác khác trong những tháng tới. Theo đó, Thủ tướng Modi đang chuẩn bị cho chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên sau hơn 7 năm - cho thấy khả năng tái cấu trúc liên minh khi quan hệ với Washington rạn nứt.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva hôm 6/8 cho biết ông sẽ khởi xướng một cuộc trao đổi giữa các quốc gia trong nhóm BRICS về cách đối phó với các biện pháp thuế quan của Mỹ. Nhà lãnh đạo Brazil cho hay ông sẽ điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời nhấn mạnh “các quốc gia cùng chí hướng sẽ tìm kiếm hợp tác và gắn kết về mặt kinh tế sao cho đôi bên cùng có lợi"./.

Mức thuế 50% của Mỹ và rủi ro hàng tỷ USD cho kinh tế Ấn Độ Theo sắc lệnh mới nhất, các mức thuế mới sẽ có hiệu lực sau 21 ngày, trong khi các mức thuế được công bố trước đó sẽ có hiệu lực vào ngày 7/8 (giờ địa phương).