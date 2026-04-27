Tôn vinh tiếng Việt: Nhịp cầu gắn kết Việt Nam-Lào

Chiều 27/4, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Lào ở thủ đô Vientiane đã diễn ra Diễn đàn “Tiếng Việt: Nhịp cầu Việt-Lào” với chủ đề “Tôn vinh tiếng Việt, gìn giữ bản sắc, kết nối tương lai."

Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu trong và ngoài nước theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Diễn đàn được tổ chức nhân dịp hưởng ứng Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhằm lan tỏa giá trị tiếng Việt, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tăng cường kết nối cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và các thành viên Đại sứ quán; đại diện Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Vientiane; đại diện Bộ Giáo dục và Thể thao Lào; các hội đoàn người Việt Nam tại Lào; đội ngũ giáo viên chuyên gia tiếng Việt, phụ huynh, học sinh, sinh viên và nhiều tổ chức, cá nhân quan tâm đến công tác gìn giữ và phát triển tiếng Việt tại Lào; đại diện các cơ quan trong nước, các điểm cầu quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đánh giá cao việc tổ chức Diễn đàn với nội dung bài bản, phong phú, có chiều sâu, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức và cộng đồng; nhấn mạnh diễn đàn không chỉ là hoạt động hưởng ứng mang ý nghĩa văn hóa, mà còn là không gian kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy phong trào dạy và học tiếng Việt ngày càng thiết thực, hiệu quả tại Lào.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm phát biểu khai mạc sự kiện. (Ảnh: Xuân Tú/ TTXVN)

Theo Đại sứ Nguyễn Minh Tâm, tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là nơi lưu giữ ký ức lịch sử, truyền tải những giá trị văn hóa, đạo lý và định hình bản sắc dân tộc. Việc gìn giữ tiếng Việt, vì vậy, mang ý nghĩa lâu dài, là trách nhiệm chung của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng tại Lào.

Đại sứ ghi nhận những nỗ lực của các hội đoàn, nhà trường, giáo viên và gia đình trong việc duy trì các lớp học tiếng Việt, xây dựng môi trường sử dụng tiếng Việt và tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng.

Đại sứ nhấn mạnh, gìn giữ tiếng Việt là trách nhiệm chung của tất cả mọi người, nhưng trước hết bắt đầu từ gia đình và cũng chính là nơi đầu tiên, quan trọng nhất để con em chúng ta được tiếp xúc, học tập và sử dụng tiếng Việt một cách tự nhiên.

Đại sứ đề nghị cần tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, xây dựng môi trường học tập sinh động, phù hợp với điều kiện thực tế; ứng dụng công nghệ, tăng cường kết nối, chia sẻ học liệu cần được quan tâm.

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Nguyễn Duy Anh - Tổng Thư ký Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam toàn cầu, nhấn mạnh vai trò của việc kết nối các nguồn lực trong và ngoài nước nhằm nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ông Nguyễn Duy Anh cho biết mạng lưới được hình thành từ nhu cầu thực tiễn với mục tiêu liên kết các lớp học, giáo viên, chuyên gia và tổ chức đang tham gia giảng dạy tiếng Việt trên toàn cầu, qua đó tạo ra một hệ sinh thái hỗ trợ lẫn nhau, giúp việc giữ gìn tiếng Việt không còn là nỗ lực riêng lẻ mà trở thành hoạt động có tổ chức, có định hướng và bền vững.

Ông Nguyễn Duy Anh chia sẻ thêm, việc triển khai các chương trình tại Lào là bước đi quan trọng nhằm mở rộng hoạt động của mạng lưới. Ông bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với các cơ quan đại diện, hội đoàn và cộng đồng tại địa bàn để xây dựng các mô hình phù hợp, thiết thực.

Cũng theo ông Nguyễn Duy Anh, trong bối cảnh cộng đồng người Việt ngày càng hội nhập sâu rộng, việc đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ và xây dựng học liệu hiện đại là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Việt.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm trao giấy khen tôn vinh, tri ân các cá nhân, tập thể tiêu biểu có đóng góp tích cực trong việc giảng dạy và lan tỏa tiếng Việt tại Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu tham gia 3 phiên tọa đàm chuyên sâu, tập trung vào thực trạng dạy và học tiếng Việt, các mô hình hiệu quả và vai trò của tiếng Việt trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhiều ý kiến chia sẻ từ thực tiễn đã phản ánh rõ những thuận lợi, khó khăn, cũng như đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng.

Các nội dung trao đổi cũng nhấn mạnh vai trò của gia đình trong việc truyền dạy tiếng Việt, tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường học tập trong cộng đồng, cũng như nhu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ và tăng cường kết nối giữa các tổ chức, cá nhân tham gia giảng dạy tiếng Việt.

Diễn đàn cũng phát động phong trào “Vui học tiếng Việt - cùng vun đắp nhịp cầu Việt Lào," kêu gọi sự tham gia của toàn thể cộng đồng trong việc gìn giữ và phát triển tiếng Việt một cách bền vững. Bên cạnh đó, chương trình đã tôn vinh, tri ân các cá nhân, tập thể tiêu biểu có đóng góp tích cực trong việc giảng dạy và lan tỏa tiếng Việt tại Lào.

Lễ ra mắt sách “Vui học tiếng Việt” quyển 2 tại sự kiện. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Một điểm nhấn của diễn đàn là lễ ra mắt sách “Vui học tiếng Việt” quyển 2, học liệu được xây dựng theo hướng hiện đại do Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chủ biên, góp phần hỗ trợ thiết thực cho việc dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng. Ngoài ra, các chuyên gia cũng đã chia sẻ phương pháp dạy và học tiếng Việt hiệu quả trong gia đình và cộng đồng, mang tính ứng dụng cao.

Diễn đàn “Tiếng Việt: Nhịp cầu Việt-Lào” không chỉ tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn mà còn góp phần khẳng định vai trò của tiếng Việt như một cầu nối văn hóa, gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Lào với quê hương, đồng thời góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào mãi vững bền và ngày càng phát triển thực chất đi vào chiều sâu./.

