Đêm nhạc Trịnh Công Sơn “Nối vòng tay lớn” đến Singapore

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, tối 18/4, đêm nhạc Nối vòng tay lớn “Tribute to Love & Peace” đã diễn ra tại Nhạc viện Yong Siew Toh, thuộc Đại học Quốc gia Singapore, thu hút đông đảo những khán giả người Việt yêu nhạc Trịnh cùng bạn bè quốc tế.

Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore phối hợp với gia đình nhạc sỹ Trịnh Công Sơn và một số đơn vị đồng tổ chức nhân kỷ niệm 25 năm ngày mất của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, với mong muốn gìn giữ di sản âm nhạc của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn và đưa những giai điệu đặc sắc đến gần hơn với cộng đồng người Việt Nam ở Singapore.



Trong không gian nghệ thuật uy tín, khán phòng với khoảng 500 khán giả đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Các cung bậc cảm xúc đã rong ruổi từ những “Ta thấy gì đêm nay,” “Biết đâu nguồn cội,” “Chờ nhìn quê hương sáng chói”… qua giọng ca Đức Tuấn, Tấn Sơn, Ce Ce Trương; rồi sâu lắng, thổn thức với “Hạ Trắng,” “Một cõi đi về” trong tiếng Saxophone của nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn; và phiêu du, bùng nổ với "Nhớ mùa Thu Hà Nội," "Để gió cuốn đi"… cùng giọng ca “diva” Mỹ Linh và "Nối vòng tay lớn" của cả dàn nghệ sỹ và khán phòng.

Các nghệ sỹ biểu diễn tại đêm nhạc Nối vòng tay lớn “Tribute to Love & Peace”. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Xuyên suốt chương trình do đạo diễn Tấn Lộc dàn dựng là màn múa minh họa của Nhóm múa Arabesque Vietnam cùng ban nhạc Vĩnh Tâm. Tất cả tạo nên một không gian âm nhạc sâu lắng, giàu cảm xúc và đậm chất triết lý đặc trưng của Trịnh Công Sơn.



Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh cho biết việc tổ chức đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại Singapore không chỉ mang ý nghĩa tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân những giá trị âm nhạc vượt thời gian của người nhạc sỹ lớn, mà còn là hoạt động lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, tình yêu con người, khát vọng hòa bình và sự gắn kết giữa các dân tộc.

Đêm nhạc là cầu nối để cộng đồng người Việt Nam tại Singapore gặp gỡ, khơi dậy, nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, đặc biệt là đối với các em nhỏ được sinh ra và lớn lên tại Singapore. Sự kiện cũng góp phần giới thiệu và quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Singapore, anh Lukus Kuhn, người Thụy Sỹ cho biết anh đã sinh sống và làm việc ở Singapore hơn 20 năm, nhưng đã hơn 30 năm có những người bạn Việt Nam thân thiết, ở Thụy Sỹ và nay là Singapore.

Anh thấy thích và đã nghe nhiều nhạc Trịnh, thường nhờ nhóm bạn thân người Việt Nam dịch hộ lời bài hát sang tiếng Anh để hiểu sâu hơn các tầng lớp ý nghĩa của bài hát. Đêm nhạc là cơ hội để anh được thưởng thức nhạc Trịnh theo cách khác và anh rất háo hức về điều đó.



Không phải ai cũng biết nhạc sỹ Trịnh Công Sơn cũng có nhiều bài hát “để đời” cho trẻ em. Tại đêm nhạc, nhiều người đã vỡ òa khi nghe ca khúc “Em là hoa hồng nhỏ” do các em nhỏ người Việt tại Singapore biểu diễn. Đây là nhóm các em nhỏ đang tham gia lớp học tiếng Việt Lạc Hồng vừa được mở tại Singapore, nhưng đã tự tin hát vang “…Cây có rừng bầy chim làm tổ. Sông có nguồn từ suối chảy ra. Tim mỗi người là quê nhà nhỏ. Tình nồng thắm như mặt trời xa.”



Dù bị sốt ngay hôm diễn ra đêm nhạc, bé Maya vẫn quyết tâm đến để trình diễn bài hát cùng các bạn. Bé chia sẻ rất thích mặc chiếc áo dài Việt Nam để lên sân khấu trình diễn. Bé Thiên Dũng Royce thì tự tin phân tích nội dung bài hát: “Con hiểu nội dung bài hát là mỗi trẻ em là một bông hoa, làm đẹp cho đời, cho mọi người yêu quý. Bài hát cũng dạy con uống nước nhớ nguồn, đi đâu cũng phải nhớ con là người Việt Nam.”



Chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm đã sống và làm việc ở Singapore được 20 năm và lần nào cũng khắc khoải khi nghe nhạc Trịnh. Chị tâm tình: “Dòng nhạc của ông rất trầm lặng, làm cho em rất nhớ về quê nhà. Ở Singapore mấy chục năm, đây là lần đầu tiên em mới được tham gia chương trình này, em rất xúc động.”



Với những người yêu thích nhạc Trịnh như chị Nga Nhi, đêm nhạc là bữa ăn tinh thần vô cùng ý nghĩa. Chị tâm sự: “Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên từ bé xíu đã lớn lên trong tiếng nhạc Trịnh. Từ ba, mẹ, các cô chú, mọi người ai cũng muốn nghe nhạc Trịnh nên là từ tấm bé nhạc Trịnh đã in sâu vào tâm hồn em. Khi qua Singapore đã 10 năm rồi, em chỉ còn biết đến nhạc Trịnh qua những băng đĩa. Hôm nay ban tổ chức và gia đình cố nhạc sỹ đã mang nhạc Trịnh đến gần hơn với những người con xa xứ... Em rất xúc động và cảm ơn ban tổ chức.”



Có lẽ người xúc động không kém là bà Trịnh Vĩnh Trinh - em gái cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Bà cho biết lúc sinh thời, nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã đến Singapore 2-3 lần để biểu diễn. Bà là người đi sau, đang tiếp nối đến một đất nước rất văn minh, lại ở gần Việt Nam để cùng những người bạn tổ chức một đêm nhạc kỷ niệm 25 năm ngày mất của nhạc sỹ.



Sự đón nhận của những tâm hồn Việt, của bạn bè quốc tế, trong đó có cả các đại sứ, đại diện ngoại giao của nhiều nước tại Singapore tại đêm nhạc cho thấy Nối vòng tay lớn đã tạo nên một sự kết nối đầy ý nghĩa, vượt qua ranh giới địa lý, ngôn ngữ, thế hệ và văn hóa để cùng nhau hướng tới một thế giới thấu hiểu, sẻ chia./.

