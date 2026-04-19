Ngày hội tuyển dụng kết nối sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc với doanh nghiệp

Ngày 19/4, tại Đại học Nữ sinh Ewha ở thủ đô Seoul, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) tổ chức “Ngày hội tuyển dụng sinh viên - Job Fair 2026,” thu hút gần 500 sinh viên Việt Nam đang học tập và làm việc tại Hàn Quốc tham dự.

Đây là lần thứ hai sự kiện được tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và công ty Vijob đồng tổ chức.

Sự kiện cũng nhận được sự quan tâm, tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn tại Hàn Quốc.

Chương trình nhằm tạo cầu nối trực tiếp giữa sinh viên và nhà tuyển dụng, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, có khả năng thích ứng với môi trường đa văn hóa.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Đại sứ quán Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của ban tổ chức, nhấn mạnh rằng ngày hội không chỉ mở ra cơ hội việc làm, mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác nguồn nhân lực giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển, lực lượng sinh viên được xem là nhân tố quan trọng đóng góp vào kết nối dài hạn.

Chủ tịch VSAK Nguyễn Trần Hưng cho biết dù được đánh giá cao về năng lực và tinh thần cầu tiến, sinh viên Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều rào cản trong tìm kiếm việc làm, đặc biệt là hạn chế về kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng ngôn ngữ và sự khác biệt văn hóa làm việc.

Job Fair 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ các khó khăn này thông qua hoạt động tư vấn nghề nghiệp, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và kết nối tuyển dụng trực tiếp.

Trong khuôn khổ sự kiện, các doanh nghiệp đã giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, chia sẻ thông tin về thị trường lao động và tổ chức phỏng vấn tại chỗ.

Bên cạnh đó, cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2026” cũng được tổ chức, nhằm thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trong cộng đồng du học sinh.

Theo ban tổ chức, với khoảng 100.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc, nhu cầu kết nối việc làm và định hướng nghề nghiệp ngày càng trở nên cấp thiết.

Trong thời gian tới, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và củng cố vai trò của cộng đồng người Việt trong thúc đẩy quan hệ song phương.

Sự kiện được đánh giá không chỉ mang ý nghĩa kinh tế-xã hội, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, đóng góp tích cực vào hợp tác phát triển bền vững giữa hai quốc gia./.

