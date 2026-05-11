Kết nối trí thức trẻ Pháp và châu Âu trong kỷ nguyên doanh nghiệp công nghệ

Đào Dũng
Các diễn giả trao đổi tại buổi Tọa đàm. (Ảnh: Đào Anh Dũng/TTXVN)

Ngày 10/5, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) đã tổ chức buổi Tọa đàm NextLeaders Vietnam 2026 với chủ đề “Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ trong thời đại mới.”

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Chương trình VIETLEAD 2026, thu hút sự tham gia của nhiều sinh viên, trí thức trẻ, chuyên gia đang học tập, làm việc tại Pháp, cũng như và doanh nhân người Việt tại châu Âu.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, tọa đàm quy tụ nhiều diễn giả uy tín trong lĩnh vực công nghệ và tài chính, bao gồm anh Nguyễn Đức Thái - Giám đốc giải pháp công nghệ thông tin tại FPT Software Pháp; anh Tạ Anh Phương - CEO Seinetime; chị Võ Phương Nga - lãnh đạo cấp cao tại Crédit Agricole; và anh Nguyễn Thanh Hải - CEO AIDATACY.

Nội dung tọa đàm xoay quanh các lĩnh vực công nghệ trọng điểm như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, dữ liệu lớn và an ninh mạng. Các diễn giả đã phân tích tiềm năng ứng dụng của những công nghệ này trong hoạt động doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và đầu tư.

Bên cạnh đó, chương trình còn tạo điều kiện cho người tham dự giao lưu, mở rộng mạng lưới quan hệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong môi trường quốc tế.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Paris sau tọa đàm, anh Nguyễn Phan Bảo Thụy, Chủ tịch UEVF và là tân Chủ tịch của Liên hiệp Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu (VYSEF), cho biết sự kiện được tổ chức nhằm tạo ra không gian trao đổi học thuật và kết nối cộng đồng, tập trung vào vai trò ngày càng quan trọng của các doanh nghiệp khoa học công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu.

Thông qua các phiên thảo luận chuyên sâu, chương trình hướng tới thúc đẩy chia sẻ tri thức, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng trí thức trẻ Việt Nam tại nước ngoài với hệ sinh thái phát triển trong nước.

Cùng chung nhận xét đó, nhiều bạn trẻ tham dự chia sẻ sự hào hứng khi lần đầu góp mặt tại sự kiện, cho rằng đây là cơ hội quý giá để học hỏi từ các diễn giả và kết nối với cộng đồng trí thức trẻ Việt Nam tại châu Âu.

Khép lại buổi tọa đàm, NextLeaders Vietnam 2026 không chỉ dừng lại ở những trao đổi học thuật, mà còn mở ra một hành trình kết nối dài hạn, nơi trí thức trẻ Việt Nam tại Pháp nói riêng và châu Âu nói chung cùng chung khát vọng đóng góp tri thức, công nghệ và tinh thần đổi mới sáng tạo cho sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên số./.

(TTXVN/Vietnam+)
