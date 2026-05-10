VIETLEAD 2026 kết nối và phát triển thế hệ lãnh đạo trẻ người Việt tại châu Âu

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngày 9/5, lễ khai mạc Chương trình “VIETLEAD 2026 - Vietnamese Leadership in Europe” đã được tổ chức trang trọng tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp. Chương trình do Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) và Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp cùng phối hợp tổ chức.



Với chủ đề “Trí thức trẻ - Sáng tạo - Cống hiến - Hội nhập,” sự kiện là một trong những hoạt động quy mô nhằm thúc đẩy phát triển năng lực lãnh đạo và tăng cường kết nối cộng đồng người Việt trẻ ở nước ngoài.



Lễ khai mạc được truyền hình trực tuyến với sự tham dự của nhiều đại biểu cấp cao, đại diện các cơ quan trong và ngoài nước cùng gần 100 đại biểu là thanh niên trí thức, cán bộ Hội, sinh viên xuất sắc và các nhà khoa học trẻ người Việt đến từ 14 quốc gia châu Âu.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải, Đại sứ Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh cùng đại biểu và khách mời dự chương trình. (Ảnh: Đào Dũng/TTXVN)

Trong không khí vừa trang nghiêm vừa giàu cảm hứng, lễ khai mạc được mở đầu bằng các tiết mục nghệ thuật, nghi thức chào cờ và phần giới thiệu đại biểu, tạo nên một dấu ấn khởi đầu đầy ý nghĩa cho hành trình 3 ngày kết nối và phát triển.



Phát biểu khai mạc Chương trình, anh Nguyễn Phan Bảo Thụy, Chủ tịch UEVF, thành viên Ban tổ chức, nhấn mạnh xuất phát từ nhận thức về vai trò then chốt của các cán bộ hội không chỉ tổ chức hoạt động mà còn truyền cảm hứng, dẫn dắt và dám chịu trách nhiệm vì giá trị chung.

Do đó, mục đích của Chương trình đào tạo VIETLEAD 2026 là hướng tới nâng cao nhận thức, phát triển hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, đồng thời tăng cường kết nối giữa các tổ chức Hội thành viên.

Anh Nguyễn Phan Bảo Thụy - Chủ tịch UEVF, thành viên Ban Tổ chức phát biểu khai mạc Chương trình VIETLEAD 2026. (Ảnh: Đào Dũng/TTXVN)

Trong bối cảnh xã hội nhiều biến động, công tác hội càng trở nên quan trọng như sợi dây gắn kết cộng đồng và những khó khăn hiện nay chính là cơ hội để các cán bộ hội rèn luyện, thể hiện bản lĩnh, giữ vững lý tưởng, sống trọn với tuổi trẻ và cùng nhau tạo nên những dấu ấn ý nghĩa, bền vững.



Trong bài phát biểu chúc mừng tại lễ khai mạc Chương trình, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao, nhấn mạnh Chương trình VIETLEAD 2026 và Diễn đàn Next Leaders 2026 là những hoạt động tiêu biểu, thể hiện tinh thần chủ động và khát vọng vươn lên của thanh niên Việt Nam tại châu Âu.

Chương trình bồi dưỡng giúp trang bị kỹ năng lãnh đạo, tổ chức và xây dựng cộng đồng, trong khi Diễn đàn tạo không gian kết nối trí thức trẻ, thúc đẩy ý tưởng và giá trị thiết thực. Trong bối cảnh toàn cầu biến động, thế hệ trẻ giữ vai trò kiến tạo tri thức và tương lai, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam năng động, hội nhập và giàu bản sắc.



Chị Nguyễn Thị Diệu Linh, đại diện Liên đoàn Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại châu Âu (VYSEF), nhấn mạnh hành trình biến ý tưởng ban đầu thành VIETLEAD là một chương trình sống động, kết nối trí thức trẻ Việt Nam tại châu Âu.

Điểm nổi bật trong đó là tinh thần nhiệt huyết, sự gắn kết và những trải nghiệm thực tế mà các đại biểu cùng tạo nên. Chị Diệu Linh khẳng định giá trị lâu dài của công tác cộng đồng không chỉ là kỹ năng mà còn là những mối quan hệ và bản lĩnh sống; trong đó VIETLEAD được định vị như nơi trao niềm tin và xây dựng mạng lưới bền vững, do đó, các thành viên của VIETLEAD hãy cống hiến chân thành vì cộng đồng để trưởng thành và tạo giá trị lớn hơn cho bản thân và xã hội.



Phát biểu khích lệ các đại biểu tham dự chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của Ban Tổ chức chương trình, đồng thời khẳng định VIETLEAD 2026 không chỉ là chương trình đào tạo hay diễn đàn trao đổi, mà còn là nơi “thắp lên những khát vọng lớn” cho thế hệ trẻ người Việt tại châu Âu.

Đại sứ nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của trí thức trẻ trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, đồng thời kỳ vọng mỗi ý tưởng, sáng kiến được hình thành tại VIETLEAD 2026 sẽ trở thành những hạt nhân cho sự phát triển trong tương lai.

Đại sứ cũng đặc biệt đánh giá cao Diễn đàn Next Leaders - một cấu phần quan trọng của chương trình - với kỳ vọng sẽ tạo ra những kết nối thực chất giữa giới khoa học, chuyên gia và doanh nhân, góp phần hình thành các giải pháp công nghệ đáp ứng yêu cầu của thời đại và đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Những chia sẻ này không chỉ mang tính định hướng mà còn trở thành nguồn cảm hứng, tiếp thêm động lực cho các đại biểu tham dự.



VIETLEAD 2026 được đề xuất bảo trợ bởi nhiều cơ quan, tổ chức uy tín trong và ngoài nước như Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp cùng các tổ chức hội đoàn người Việt tại châu Âu.



Trong 3 ngày 2 đêm diễn ra VIETLEAD 2026 (từ 8-10/5), các hoạt động được sắp xếp đan xen giữa học thuật và trải nghiệm, kết hợp giữa các lớp chuyên đề, các phiên thảo luận với các hoạt động đầy ý nghĩa như nghi thức đặt vòng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở công viên Montreau, ngoại ô Paris trong hành trình “theo dấu chân Bác,” tham quan thủ đô Paris, tiệc giao lưu và cuối cùng khép lại bằng Diễn đàn NextLeaders và lễ trao chứng nhận tham gia chương trình.



VIETLEAD 2026 hướng tới xây dựng một nền tảng học hỏi, trao đổi và phát triển toàn diện cho thế hệ lãnh đạo trẻ, lan tỏa phương châm “Tri thức dẫn đường - Lãnh đạo tương lai.”

Không chỉ là một chương trình đào tạo, VIETLEAD 2026 còn mang ý nghĩa như một nền tảng kết nối bền vững cho cộng đồng thanh niên trí thức Việt Nam tại châu Âu. Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn thúc đẩy tinh thần lãnh đạo, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm cộng đồng, đồng thời góp phần xây dựng đội ngũ kế thừa cho công tác Hội và sự phát triển của cộng đồng người Việt trên toàn cầu.



Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN sau lễ khai mạc, anh Nguyễn Phan Bảo Thụy, Chủ tịch UEVF, thành viên Ban tổ chức, chia sẻ rằng công tác cán bộ hội tại châu Âu vô cùng khó khăn, đặc biệt các bạn trẻ, các bạn đang là thanh niên, sinh viên, không có nhiều kinh nghiệm trong công tác hội đoàn.

Do đó, UEVF quyết định tổ chức chương trình VIETLEAD với mục đích kết nối anh chị em đang hoạt động hội đoàn tại châu Âu, tăng cường bổ sung khả năng, kinh nghiệm giao lưu, trao đổi và tiếp tục hoàn thiện thêm trong công tác kỹ năng lãnh đạo hội. Trong thời gian tới, hội dự kiến tổ chức sự kiện này 2 năm/lần nhằm bồi dưỡng, trau dồi thêm để anh chị em có thể ngày càng hoàn thiện bản thân.



Bạn Phùng Văn Ước, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Đức, bày tỏ hy vọng qua sự kiện VIETLEAD lần này, sẽ học hỏi được không chỉ từ những anh chị em ở Tây Âu mà còn từ Trung Đông Âu về công tác quản lý hội, công tác hội đoàn, cũng như công tác tổ chức sự kiện, từ đó vận dụng được những kiến thức này trong quá trình công tác của hội.



Bạn Nguyễn Hải Anh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Ireland, cho biết VIETLEAD là cơ hội để có thể nhìn lại hành trình đã xây dựng và phát triển trong suốt 3 năm vừa qua. Thông qua các phiên thảo luận, các buổi sinh hoạt chuyên đề, họ đã học hỏi thêm được rất nhiều bài học về công tác xây dựng hội, phát triển, xây dựng tầng lớp kế thừa, cũng như là kinh nghiệm tổ chức sự kiện và phát triển văn hóa cộng đồng, giữ gìn văn hóa, bản sắc của người Việt Nam tại châu Âu.



Với những giá trị thiết thực và tầm nhìn dài hạn, VIETLEAD 2026 hứa hẹn sẽ trở thành dấu mốc quan trọng trong hành trình kết nối và phát triển thế hệ lãnh đạo trẻ người Việt tại châu Âu, góp phần khẳng định vai trò tiên phong của trí thức trẻ trong thời kỳ hội nhập quốc tế./.

