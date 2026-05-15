Nghị quyết 68: Niềm tin vào định hướng phát triển dài hạn của Việt Nam

Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân tạo ra không chỉ là cơ hội đầu tư mà còn là niềm tin vào định hướng phát triển dài hạn của Việt Nam.

Đây là nhận định của anh Cao Thanh Định, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành công ty ANPz Co.,Ltd (All Nippon Partners) khi trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Nhật Bản.

Đánh giá về những chuyển biến trong môi trường kinh doanh Việt Nam sau một năm triển khai Nghị quyết 68, anh Cao Thanh Định cho rằng nhiều doanh nghiệp Nhật Bản không thiếu vốn hay công nghệ, song thường rất thận trọng khi bước vào một thị trường mới. Điều họ cần là niềm tin vào sự ổn định và khả năng phát triển dài hạn.

Từ thực tế tư vấn kết nối đầu tư giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản, anh Cao Thanh Định đánh giá Nghị quyết 68 đã phát đi tín hiệu tích cực về tư duy phát triển khi khẳng định vai trò của khu vực kinh tế tư nhân như một động lực phát triển dài hạn.

Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là công ty khởi nghiệp (startup) và doanh nghiệp nhỏ, vẫn kỳ vọng những chuyển biến rõ nét hơn trong khâu thực thi, nhất là về tính đồng bộ của chính sách, thời gian xử lý thủ tục và khả năng dự đoán của môi trường pháp lý.

Đề cập cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản từ góc nhìn kiều bào, anh Cao Thanh Định cho rằng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ có thể đóng góp nguồn lực tài chính mà còn đóng vai trò cầu nối về tri thức, công nghệ, kinh nghiệm về mô hình quản trị và hợp tác quốc tế.

Theo anh, nếu có cơ chế kết nối tốt, kiều bào có thể góp phần rút ngắn khoảng cách học hỏi và thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn giữa Việt Nam với các nền kinh tế phát triển như Nhật Bản.

Liên quan những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết 68, anh Cao Thanh Định cho rằng thách thức lớn hiện nay không hẳn là thiếu chủ trương, mà là khoảng cách giữa chủ trương và trải nghiệm thực tế của doanh nghiệp. Các vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm hiện nay là tính đồng bộ trong thực thi, thời gian xử lý thủ tục và mức độ rõ ràng của quy trình.

Đối với doanh nghiệp Nhật Bản, yếu tố rất quan trọng là khả năng dự đoán của môi trường pháp lý. Họ có thể chấp nhận khó khăn, nhưng thường e ngại sự thiếu rõ ràng hoặc thay đổi khó lường. Với nguồn lực kiều bào cũng vậy, hiện có nhiều người Việt Nam ở nước ngoài có kinh nghiệm, có mạng lưới quan hệ và mong muốn đóng góp, nhưng chưa phải lúc nào cũng có cơ chế kết nối đủ thuận lợi để biến những nguồn lực đó thành hợp tác thực tế.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình,” anh Cao Thanh Định bày tỏ kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục cải cách mạnh hơn ở tầng thực thi, đồng thời xây dựng cơ chế kết nối hiệu quả hơn với cộng đồng kiều bào, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, đầu tư và kinh doanh quốc tế.

Theo anh, trong giai đoạn tới, cạnh tranh giữa các quốc gia sẽ không chỉ nằm ở chi phí hay ưu đãi đầu tư, mà nằm nhiều hơn ở chất lượng của môi trường kinh doanh và thể chế.

Nếu xây dựng được một môi trường kinh doanh đủ minh bạch, ổn định và đáng tin cậy, Việt Nam không chỉ tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước phát triển mà còn thu hút mạnh mẽ hơn các nguồn lực quốc tế./.

