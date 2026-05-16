Đàm phán thương mại với Trung Quốc-Mỹ đạt nhiều kết quả tích cực

Ngày 16/5, phát biểu với báo giới về kết quả cuộc đàm phán thương mại Trung-Mỹ diễn ra tại Hàn Quốc mới đây, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định, hai bên đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Người phát ngôn cho biết ngày 13/5, đoàn đàm phán thương mại Trung Quốc và Mỹ đã tổ chức cuộc tham vấn thương mại tại Hàn Quốc, nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp giữa hai nguyên thủ quốc gia về lĩnh vực kinh tế và thương mại.

Trong các cuộc tham vấn, hai bên đã tiến hành trao đổi và tham vấn thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng về việc giải quyết các vấn đề thương mại và kinh tế cùng quan tâm và mở rộng hơn nữa hợp tác thiết thực. Sau đó, hai bên đã tiến hành tham vấn chuyên sâu về nội dung cụ thể của các kết quả và đạt được sự đồng thuận tích cực.

Hiện những thành tựu bước đầu mà cả hai bên đạt được trong lĩnh vực kinh tế và thương mại bao gồm nhiều lĩnh vực.

Trước hết, cả hai bên tiếp tục thực hiện các kết quả của các cuộc tham vấn trước đó và đạt được sự đồng thuận tích cực về các thỏa thuận thuế quan liên quan.

Thứ hai, hai bên nhất trí thành lập Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư để thảo luận về những mối quan ngại tương ứng trong lĩnh vực thương mại và đầu tư. Hai bên sẽ thảo luận các vấn đề như giảm thuế quan đối với các sản phẩm liên quan thông qua Hội đồng Thương mại và về nguyên tắc đã nhất trí giảm thuế quan đối với các sản phẩm có quy mô tương đương mà mỗi bên cùng quan tâm.

Thứ ba, cả hai bên sẽ giải quyết hoặc thúc đẩy thực chất việc giải quyết một số rào cản phi thuế quan và các vấn đề tiếp cận thị trường liên quan đến sản phẩm nông nghiệp. Mỹ sẽ tích cực thúc đẩy việc giải quyết những lo ngại lâu nay của Trung Quốc liên quan đến việc tự động tạm giữ các sản phẩm sữa và thủy sản, cây trồng bonsai xuất khẩu sang Mỹ và việc chứng nhận Sơn Đông là vùng không có cúm gia cầm. Trung Quốc cũng sẽ tích cực thúc đẩy việc giải quyết những lo ngại của Mỹ liên quan đến việc đăng ký cơ sở chế biến thịt bò và xuất khẩu gia cầm từ một số bang sang Trung Quốc.

Thứ tư, hai bên nhất trí thông qua các thỏa thuận như giảm thuế quan lẫn nhau đối với một số mặt hàng nhất định, thúc đẩy mở rộng thương mại song phương trong các lĩnh vực như sản phẩm nông nghiệp…

Thứ năm, hai bên đã đạt được thỏa thuận về việc Trung Quốc mua máy bay từ Mỹ và việc Mỹ bảo đảm cung cấp động cơ máy bay và phụ tùng thay thế cho Trung Quốc, đồng thời nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực liên quan.

Người phát ngôn khẳng định những kết quả tích cực đạt được trong cuộc tham vấn thương mại Trung-Mỹ cho thấy cả hai bên, tuân thủ các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi, có thể tìm ra giải pháp cho các vấn đề thông qua đối thoại và hợp tác. Hiện tại, cả hai bên vẫn đang đàm phán chi tiết về kết quả.

Các đoàn đàm phán thương mại của cả hai bên sẽ theo sự đồng thuận đạt được giữa hai nguyên thủ quốc gia, hoàn thiện kết quả trong thời gian sớm nhất và cùng nhau thực hiện các thỏa thuận này, mang lại sự chắc chắn và ổn định hơn cho hợp tác thương mại Trung Quốc-Mỹ trong tương lai và nền kinh tế toàn cầu./.

