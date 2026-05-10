Sắc màu Việt Nam nổi bật tại Lễ hội Văn hóa Toàn cầu Seongnam Hàn Quốc

Ngày 10/5, chính quyền thành phố Seongnam thuộc tỉnh Gyeonggi, phía Nam thủ đô Seoul của Hàn Quốc, đã tổ chức Lễ hội Văn hóa Toàn cầu lần thứ 15 tại Quảng trường Tòa thị chính với chủ đề “Trải nghiệm đám cưới truyền thống thế giới.”

Sự kiện cũng thu hút sự tham gia của đông đảo cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế cùng cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc, tạo nên không gian giao lưu văn hóa đa dạng, giàu tính kết nối.



Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thị trưởng thành phố Seongnam An Gwang Lim nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa trong tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị giữa các quốc gia; đồng thời khẳng định Seongnam là thành phố năng động, đa văn hóa, luôn đề cao các giá trị cởi mở, hội nhập và phát triển hài hòa.



Bà Nguyễn Thị Thái Bình, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phát biểu tại lễ hội. (Ảnh: Trường Giang/TTXVN)

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thái Bình - Tham tán Công sứ đánh giá cao việc chính quyền thành phố Seongnam và Ban Tổ chức duy trì lễ hội ý nghĩa này trong suốt 15 năm qua. Theo bà, đây không chỉ là hoạt động giao lưu văn hóa mà còn là không gian kết nối con người thông qua âm nhạc, ẩm thực, trang phục truyền thống và những câu chuyện văn hóa đặc sắc của mỗi quốc gia.

Tham tán Công sứ khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc đang phát triển tích cực, trong đó giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa tiếp tục đóng vai trò là nhịp cầu gắn kết hai dân tộc. Bà nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc hiện có hơn 350.000 người, ngày càng hội nhập sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Hàn Quốc cũng như quan hệ hợp tác giữa hai nước.



Lễ hội Văn hóa Toàn cầu lần thứ 15 được tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế (20/5) và thúc đẩy sự hiểu biết về các nền văn hóa và truyền thống khác nhau. Sự kiện có màn diễu hành cờ của 28 quốc gia, trao giải thưởng cho những đóng góp xuất sắc cho các vấn đề đối ngoại đa văn hóa và các chương trình giới thiệu văn hóa đám cưới truyền thống của nhiều nước.

Màn diễu hành cờ của 28 quốc gia, trong đó có Việt Nam tại Lễ hội Văn hóa Toàn cầu lần thứ 15. (Ảnh: Trường Giang/TTXVN)

Tổng cộng 38 gian hàng triển lãm, trải nghiệm và ẩm thực được đặt tại Quảng trường Tòa thị chính. Các gian hàng triển lãm trưng bày văn hóa và trang phục cưới truyền thống của 5 quốc gia, bao gồm Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia và Philippines.

Tại gian hàng ẩm thực, quan khách được thưởng thức các món ăn nổi tiếng từ 10 quốc gia, như bún chả Việt Nam, cơm thịt kho Trung Quốc, yakitori Nhật Bản, lumpia Philippines, bánh thịt Ghana, bánh samosa Ấn Độ và Sel roti Nepal.



Trong khuôn khổ lễ hội, gian hàng Việt Nam do Hội cô dâu Việt và du học sinh Việt Nam tại thành phố Seongnam tổ chức, đã thu hút đông đảo khách tham quan với nhiều hoạt động giới thiệu văn hóa, ẩm thực và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Các tiết mục nghệ thuật truyền thống, sản phẩm văn hóa đặc trưng cùng nhiều món ăn mang đậm bản sắc dân tộc đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế và người dân sở tại.



Lễ hội Văn hóa Toàn cầu Seongnam là hoạt động thường niên có uy tín tại Hàn Quốc, thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan đại diện nước ngoài, qua đó góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường kết nối cộng đồng quốc tế và củng cố tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc.

Thông qua việc tích cực tham gia và quảng bá hình ảnh Việt Nam tại các sự kiện quốc tế lớn ở Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối trong thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, đồng thời hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam hội nhập và phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.



Cũng nhân dịp Lễ hội, trong cuộc trao đổi riêng với bà Song Mun Yeong - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ gia đình đa văn hoá thành phố Seongnam, Tham tán Công sứ Nguyễn Thị Thái Bình bày tỏ mong muốn chính quyền thành phố Seongnam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam sinh sống trên địa bàn, đặc biệt là các cô dâu Việt trong các gia đình đa văn hóa, nhằm giúp họ ổn định cuộc sống và hòa nhập tốt hơn với xã hội sở tại./.

