Việt Nam-Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tới Hàn Quốc, ngày 11/8 tại thủ đô Seoul, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Chae Hwi Young đồng chủ trì “Tọa đàm Việt Nam-Hàn Quốc về hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa.”

Tọa đàm vinh dự có sự tham gia của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn cùng đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa sáng tạo của hai nước.

Hàn Quốc được biết đến là quốc gia đã đạt được những thành tựu nổi bật trong công nghiệp văn hóa, đưa “Làn sóng Hallyu” trở thành hiện tượng toàn cầu.

Thành công từ âm nhạc K-pop, điện ảnh, thời trang đến ẩm thực đã chứng minh văn hóa có sức mạnh kinh tế và ngoại giao to lớn.

Với nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều thế mạnh bổ trợ cho nhau: Việt Nam giàu tài nguyên văn hóa và con người, Hàn Quốc có kinh nghiệm, công nghệ và năng lực quảng bá toàn cầu-tạo tiền đề cho các cơ hội hợp tác đột phá.

Phát biểu tại tọa đàm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ, công nghiệp văn hóa ngày càng khẳng định vai trò chiến lược, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vừa góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia.

Việt Nam sở hữu kho tàng văn hóa, lịch sử phong phú, nguồn nhân lực trẻ, sáng tạo và thị trường gần 100 triệu dân - nền tảng để xây dựng một nền công nghiệp văn hóa hiện đại, có bản sắc và khả năng cạnh tranh quốc tế.

Bộ trưởng khẳng định tiếp nối những kết quả hợp tác thiết thực từ Diễn đàn xúc tiến du lịch và hợp tác văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc năm 2024, tọa đàm lần này hướng tới chia sẻ kinh nghiệm, định hướng chính sách và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, sản xuất các sản phẩm văn hóa chất lượng cao, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa Việt Nam đóng góp 7% GDP vào năm 2030.

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Chae Hwi Young, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang ở giai đoạn gắn bó, là thời điểm thuận lợi để nâng tầm hợp tác văn hóa lên một bước phát triển mới.

Ông đánh giá cao việc Việt Nam coi văn hóa-nghệ thuật là động lực then chốt cho tăng trưởng kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai chiến lược kinh tế số, chuyển đổi xã hội số và phát triển công nghiệp nội dung lấy kỹ thuật số làm trung tâm.

Về phía Hàn Quốc, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt quy mô thị trường K-culture 300.000 tỷ won (5,6 triệu USD) và xuất khẩu văn hóa 50.000 tỷ won, thông qua tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ văn hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào toàn bộ quy trình sản xuất-sáng tạo-phân phối nội dung.

Bộ trưởng kỳ vọng tọa đàm sẽ là cơ hội để hai bên thể hiện quyết tâm thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm thành công, tìm kiếm giải pháp phát triển bền vững, cùng hướng tới thịnh vượng chung trong lĩnh vực văn hóa.

Để tạo tiền đề cho những thảo luận thiết thực hơn tại tọa đàm, ông Kim Hyun Jun, Cục trưởng Cục Chính sách Văn hóa Quốc tế, đã có bài giới thiệu về hiện tại, tương lai và định hướng phát triển của ngành công nghiệp nội dung K-Content của Hàn Quốc.

Ông nhấn mạnh vai trò của công nghiệp nội dung như một động lực kinh tế quan trọng với doanh thu năm 2023 đạt 154.200 tỷ won, xuất khẩu 13,34 tỷ USD, cùng hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ tới nhiều ngành liên quan như du lịch, ẩm thực, mỹ phẩm, thời trang và ôtô.

Ông cũng giới thiệu các chiến lược trọng tâm của Hàn Quốc nhằm nâng tầm K-Content ra toàn cầu, bao gồm tăng cường tài chính chính sách và quỹ đầu tư cho nội dung, thúc đẩy R&D trong 3 lĩnh vực cốt lõi (biểu diễn, video, trò chơi), hỗ trợ mở rộng thị trường quốc tế, xây dựng các trung tâm kinh doanh ở nước ngoài và đẩy mạnh hợp tác giữa nội dung và các ngành hàng liên quan.

Trong phần báo cáo tổng quan của Việt Nam, ông Trần Hoàng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, đã trình bày chính sách phát triển công nghiệp văn hóa của Việt Nam, những kết quả nổi bật thời gian qua, thực trạng hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc trong các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, thời trang, game và bản quyền.

Tọa đàm Việt Nam - Hàn Quốc về hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa. (Nguồn: Báo Chính phủ)

Ông đề xuất 5 định hướng hợp tác chiến lược, gồm: chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách và pháp luật về công nghiệp văn hóa, đặc biệt trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan; thúc đẩy quảng bá sản phẩm và thương hiệu sáng tạo chung Việt-Hàn; hợp tác phát triển thị trường và sản phẩm, nhất là trong điện ảnh, âm nhạc, du lịch văn hóa, thiết kế và game; tăng cường kết nối doanh nghiệp, đầu tư và liên doanh sản xuất; và đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu, trao đổi nhân lực và học bổng trong các lĩnh vực then chốt.

Tọa đàm đã tạo diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp hai nước trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ nhu cầu hợp tác và đề xuất các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Đại diện từ HYBE trong lĩnh vực âm nhạc, Krafton trong lĩnh vực game và phần mềm, Carriesoft trong lĩnh vực nội dung giải trí cho trẻ em và gia đình (Hàn Quốc) và BHD, DatViet VAC Group Holdings, YeaH1… (Việt Nam) chia sẻ mô hình kết hợp đồng sản xuất với đối tác Hàn Quốc để đào tạo, trình làng thế hệ nghệ sỹ mới toàn năng với kỳ vọng đưa làn sóng Việt lan tỏa ra quốc tế.

Phía Hàn Quốc đề xuất hợp tác cùng xây dựng ngành hoạt hình chất lượng cao, chi phí hợp lý, giàu bản sắc văn hóa có sự hấp dẫn với người thụ hưởng quốc tế thông qua việc trao đổi tài năng, hợp tác giáo dục, xây dựng nền tảng công nghệ chung, đồng sản xuất và phát hành game online và E-sport.

Kết thúc tọa đàm, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh những nội dung hợp tác được trao đổi tại sự kiện, đặc biệt là kinh nghiệm kiến tạo chính sách khởi nghiệp sáng tạo, kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp-nghệ sỹ-công nghệ truyền thông để hình thành hệ sinh thái sáng tạo bền vững, sẽ là nguồn tham khảo quý cho Việt Nam.

Phó Thủ tướng tin tưởng các thỏa thuận và định hướng hợp tác đạt được sẽ sớm được cụ thể hóa thành các chương trình, dự án thiết thực, góp phần mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc ra khu vực và thế giới.

Chính phủ Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả các sáng kiến, đồng thời khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức sáng tạo tích cực tham gia, nhằm đưa công nghiệp văn hóa trở thành cầu nối bền chặt giữa hai nước.

Trong khuôn khổ sự kiện, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai nước, đã diễn ra lễ trao đổi các văn kiện hợp tác quan trọng, gồm Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Công ty VTC và T3 Entertainment, và Thỏa thuận hợp tác dự án phim “Saigon Oppa” giữa Công ty BHD, Film Line và Web TV Asia.

Các ký kết này hứa hẹn mở ra giai đoạn phát triển mới cho doanh nghiệp văn hóa hai nước./.

Làm sâu sắc hơn Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc: