Việt Nam-Hàn Quốc hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 150 tỷ vào năm 2030

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Ngài Kim Jung Kwan, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc vào ngày 11/8.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định quan hệ kinh tế thương mại song phương đang ở thời điểm phát triển rực rỡ, phản ánh rõ nét mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, trong đó Hàn Quốc là đối tác đầu tư lớn nhất và đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam.

Với kết quả và tiềm năng hợp tác giữa hai nước, Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ hoàn thành mục tiêu kim ngạch 150 tỷ vào năm 2030.

Để hiện thực hóa, hai Bộ trưởng nhất trí dành mọi nguồn lực thúc đẩy các bên liên quan triển khai “Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030” được ký kết vào tháng 4/2025.

Theo đó hai bên cùng phối hợp, triển khai trên các lĩnh vực hợp tác ưu tiên, như: về thương mại, tăng cường hợp tác, hỗ trợ kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc; thúc đẩy mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông sản của hai nước; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực logistics, xây dựng các trung tâm logistics nhằm nâng cao khả năng kết nối chuỗi cung ứng, rút ngắn thời gian giao nhận, giảm chi phí vận chuyển, tạo điều kiện cho hàng hóa lưu thông nhanh hơn giữa hai nước; tăng cường trao đổi thông tin, các chính sách liên quan đến phòng vệ thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Kim Jung-kwan tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Về công nghiệp, hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực cung cấp và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực đóng tàu; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác công nghệ cho chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu, nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định và bền vững cho các ngành công nghiệp mới nổi như sản xuất pin, năng lượng tái tạo, xe điện và công nghệ cao.

Về năng lượng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị doanh nghiệp Hàn Quốc, với năng lực và kinh nghiệm sâu rộng, tiếp tục hợp tác đầu tư, phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng mới như hydrogen, điện hạt nhân.

Liên quan đến hợp tác điện hạt nhân, Bộ trưởng Kim Jung Kwan khẳng định Hàn Quốc có đầy đủ kinh nghiệm và điều kiện để hợp tác với Việt Nam, với ba yếu tố then chốt là công nghệ, vốn và đào tạo nguồn nhân lực.

Trên cơ sở mối quan hệ mật thiết, toàn diện và lâu dài giữa hai nước, Bộ trưởng nhấn mạnh Hàn Quốc sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam để phát triển thành công chương trình điện hạt nhân.

Tại buổi làm việc, hai Bộ trưởng đã trao “Biên bản ghi nhớ về Dự án Trung tâm hợp tác công nghệ chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu tại Việt Nam”giữa Viện Phát triển Công nghệ Hàn Quốc và Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim, Bộ Công Thương Việt Nam./.

Làm sâu sắc hơn Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc: