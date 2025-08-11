Thương mại Việt Nam-Hàn Quốc: Tăng trưởng vượt bậc từ năm 1992 đến nay

Thương mại Việt Nam-Hàn Quốc tăng trưởng theo cấp số nhân từ năm 1992, đến năm 2022, Việt Nam vượt Nhật Bản trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc và tiếp tục duy trì trong năm 2023.

Thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã tăng trưởng theo cấp số nhân kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, khi thương mại song phương chỉ đạt 500 triệu USD.

Khối lượng thương mại song phương tiếp tục đà tăng trưởng khi Hàn Quốc và Việt Nam ký kết hiệp định thương mại tự do vào năm 2014. Trong năm 2014, Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 8 của Hàn Quốc và vươn lên vị trí thứ 4 một năm sau đó.

Năm 2022, Việt Nam vượt Nhật Bản trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc và tiếp tục duy trì trong năm 2023, mặc dù kim ngạch xuất-nhập khẩu với nước này có sụt giảm so với năm 2022./.